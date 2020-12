Coronavirus.- La vacuna rusa contra el coronavirus podrá utilizarse también en mayores de 60 años

07/09/2020 La vacuna rusa Sputnik V POLITICA EUROPA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA RUSIA Y ANTIGUAS REPÚBLICAS RDIF (FONDO DE INVERSIÓN DIRECTA DE RUSIA)



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad ruso ha aprobado este sábado el uso de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60 años, lo cual hasta ahora no estaba autorizado.



"El Ministerio de Sanidad ha aprobado cambios en la instrucción de uso del medicamento. La vacuna Sputnik V está autorizada para el uso en personas de 18 años y mayores. De esa manera, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el nuevo coronavirus", ha explicado el ministro de Sanidad ruso, Mijail Morashko, en declaraciones a la cadena Rossiya 24.



Morashko ha destacado que los ensayos clínicos han demostrado "la seguridad y la eficacia" de la vacuna también en mayores de 60 años.



El propio presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció recientemente que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo.



El pasado 11 de agosto Rusia registró la vacuna Sputnik V, que será exportado a países afines a Moscú o que han preferido esta opción a la ofertada por laboratorios estadounidenses y europeos.



La campaña de vacunación masiva en Rusia comenzó a principios de diciembre, aunque las autoridades de otros países han advertido de que el proceso de verificación del fármaco no ha sido tan estricto como en el de otras vacunas.