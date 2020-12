Coronavirus.- El Papa rezará el Angelus desde la biblioteca del Vaticano por el coronavirus

ROMA, 26 (DPA/EP)



Debido a las restricciones de Italia para combatir la epidemia del coronavirus, el Papa Francisco no podrá recitar su oración del tradicional Angelus del día después de Navidad ante miles de peregrinos, sino que lo hará desde la calma de la biblioteca vaticana.



El Vaticano ha cambiado la ubicación para la oración de este sábado a mediodía a la biblioteca del Palacio Apostólico, de acuerdo a un comunicado emitido por la Santa Sede.



Originalmente, el líder de la Iglesia Católica había planeado rezar frente a los fieles en la Plaza de San Pedro, como es costumbre los domingos.



En Italia, se está aplicando un toque de queda estricto en las vacaciones de Navidad y durará hasta comienzos de enero, con la excepción del periodo entre el 28 de diciembre y el 30 de diciembre y el 4 de enero.



Las personas solo podrán salir de sus casas durante este tiempo para trabajar, ir al médico, comprar o hacer ejercicio de manera individual, por lo que los creyentes tendrían dificultades para acceder a la Plaza de San Pedro.



Debido a estas mismas restricciones, el Papa tuvo que dar su bendición del 'Urbi et Orbi' en un lugar más pequeño este viernes, y no desde el tradicional balcón, así como la Misa de Navidad de este jueves, que tuvo participantes limitados.