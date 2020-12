Chaco For Ever recibirá a Güemes (SE) por la Zona Norte - Fecha 5

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Chaco For Ever no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Douglas Haig. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 1.

Güemes (SE) viene de un triunfo 1-0 frente a Sarmiento (Resistencia).

Chaco F. E. y Güemes (SE) se medirán mañana a las 18:30. El encuentro correspondiente a la Zona Norte - Fecha 5 de Argentina - Torneo Federal A 2020-2021 se disputará en el estadio .

En el historial del torneo, los últimos 2 duelos favorecen a la visita que suma 1 victoria mientras que el otro encuentro fue empate.

El local está en el décimo segundo puesto con 3 puntos y 1 triunfo, mientras que el visitante llegó a las 9 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla.