Brexit.- El 'número dos' del Gobierno británico anticipa el comienzo de una "relación especial" con la UE

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Reino Unido y la Unión Europea disfrutarán de una "relación especial" como resultado del histórico acuerdo firmado el jueves y que regulará el futuro en convivencia entre ambas partes, según ha manifestado el ministro de la Oficina del Gabinete del Reino Unido y 'número dos' del Gobierno, Michael Gove.



"Ahora podemos embarcarnos en un capítulo nuevo y más esperanzador en nuestra historia", ha escrito Gove en una columna publicada en 'The Times' este sábado. "Podemos desarrollar un nuevo patrón de cooperación amistosa con la UE, una 'relación especial' si se quiere, entre soberanos iguales", ha añadido, sobre una expresión habitualmente reservada a las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos.



Los negociadores finalizaron el acuerdo para completar la separación del bloque apenas una semana antes de que el país abandone el mercado único y la unión aduanera de la UE, poniendo fin a más de cuatro años de tortuosos procesos de divorcio.



El acuerdo se someterá a votación en el Parlamento británico el 30 de diciembre y, con la promesa del opositor Partido Laborista de respaldarlo, es prácticamente seguro que se convertirá en ley.



Aun así, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha instado a los euroescépticos de su partido Conservador a respaldar el acuerdo, según fuentes del diario 'The Telegraph', al considerar que "cumple con los compromisos sobre control del dinero, leyes fronterizas y pesca, informó el periódico", según un mensaje del gobernante recogido por el diario.



Con todo, Gove ha reconocido que "todavía queda trabajo por hacer para ayudar a preparar a las empresas para los cambios y el proceso ha sido difícil".



"He cometido muchos errores de juicio, he visto cómo se desmoronaban viejas amistades, y como los más próximos a mí han tenido que soportar presiones que eran incapaces de anticipar", lamentó Gove.



Ahora, los Veintisiete examinarán durante "unos días" el acuerdo para la relación comercial futura antes de tomar una decisión definitiva sobre su adopción y entrada en vigor "provisional" el próximo 1 de enero, cuando se consume el Brexit, a la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre su aplicación definitiva con el año ya empezado.



Los textos legales que arman las más de mil páginas del nuevo tratado comercial han sido presentados este viernes por el negociador europeo, Michel Barnier, a los embajadores de los Veintisiete ante la UE, que han sido convocados por primera vez en la historia el día de Navidad para poder iniciar la tramitación del acuerdo.