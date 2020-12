Boca y River ponen en juego el liderato del fútbol en Argentina a una semana del superclásico

En la imagen un registro del entrenador del club argentino de fútbol River Plate, Marcelo Gallardo, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Mabromata/Archivo

Buenos Aires, 26 dic (EFE).- Boca Juniors y River Plate, que la próxima semana jugarán el superclásico argentino y una después la los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, pondrán en juego este domingo el liderato compartido de la Zona A de la Fase Campeonato en la tercera jornada de la Copa Diego Maradona.

El Xeneize, campeón de la Liga argentina, recibirá en la Bombonera a Huracán tras conseguir este miércoles la clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores al vencer a Racing Club por 2-0 en el partido de vuelta y revertir el 1-0 de la ida.

Boca Juniors, River Plate y Argentinos Juniors lideran con cuatro puntos, Huracán tiene tres, Arsenal uno e Independiente ninguno.

Los de Miguel Ángel Ruso disputan el torneo local con una formación alternativa porque su principal objetivo es la Copa Libertadores.

Pero como la próxima semana no hay fechas de Libertadores, es probable que algunos de los titulares, que jugaron el miércoles, estén este domingo en el once inicial.

Huracán, que viene de caer ante River Plate, buscará aprovechar el cansancio de los locales para dar el batacazo y mantener vivo el sueño de la clasificación para la final.

River Plate recibirá el domingo a Arsenal, que se clasificó para la Fase Campeonato con solo siete puntos de 18 posibles y todavía no ganó en esta instancia.

El Millonario, jugaba con suplentes el torneo local, no disputó esta semana ni jugará la próxima por la Libertadores y por eso el entrenador, Marcelo Gallardo, pondrá ante Arsenal a los habituales titulares.

El chileno Paulo Díaz, suspendido, será reemplazado por Javier Pinola.

Es probable que el centrocampista Ignacio Fernández, que se recupera de una lesión, esté en el banquillo.

Argentinos Juniors, el otro líder, recibirá el lunes a Independiente, último sin unidades e inmerso en una crisis deportiva tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Banfield, líder de la Zona B con seis puntos, visitará a Colón, que tiene uno.

El equipo bonaerense tuvo una gran fase de grupos, pues solo perdió un partido ante River Plate, y es el principal candidato a clasificarse para la final.

Talleres, que le sigue con cuatro unidades, visitará a Gimnasia, tercero con tres, en un duelo clave por la clasificación.

Atlético Tucumán y San Lorenzo, que tienen un punto cada uno, jugarán entre sí el martes en el cierre de la jornada.

Rosario Central, Lanús y Defensa y Justicia, líderes de la Zona A con cuatro puntos, jugarán ante Aldosivi (tres unidades), Unión (1) y Patronato (0).

Lanús y Defensa y Justicia atraviesan un gran momento deportivo y son semifinalistas de la Copa Sudamericana.

La Zona B no es tan pareja: Newell's y Vélez tienen seis puntos y Racing Club, Estudiantes, Central Córdoba y Godoy Cruz tienen solo una unidad cada uno.

El conjunto rosarino jugará ante Central Córdoba como local y Vélez, semifinalista de la Copa Sudamericana, hará lo propio ante Estudiantes de La Plata, que lleva 15 partidos sin victorias.

Tras un partido ante cada rival, los ganadores de las Fases Campeonato A y B se enfrentarán en una final para definir al campeón de la Copa Diego Maradona o antigua Liga argentina, que se clasificará para la Copa Libertadores de 2021.

Los ganadores de cada Fase Complementación jugarán entre sí y el vencedor se enfrentará al equipo que perdió la final de la Fase Campeonato.

El que se imponga en ese duelo se clasificará para la Copa Sudamericana de 2022.

- Partidos de la tercera fecha de la segunda fase:

27.12: Boca Juniors-Huracán, River Plate-Arsenal, Defensa y Justicia-Patronato y Racing Club-Godoy Cruz.

28.12: Argentinos Juniors-Independiente, Colón-Banfield, Gimnasia-Talleres y Vélez-Estudiantes.

29.12: Atlético Tucumán-San Lorenzo, Aldosivi-Rosario Central, Unión-Lanús y Newell's Old Boys-Central Córdoba.

- Clasificación:

. Grupo A - Zona Campeonato

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. River Plate 2 1 1 0 4 2 2 4

.2. Boca Juniors 2 1 1 0 3 2 1 4

.3. Argentinos Juniors 2 1 1 0 2 1 1 4

.4. Huracán 2 1 0 1 4 5 -1 3

.5. Arsenal 2 0 1 1 1 2 -1 1

.6. Independiente 2 0 0 2 3 5 -2 0

. Grupo B - Zona Campeonato

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Banfield 2 2 0 0 4 1 3 6

.2. Talleres 2 1 1 0 3 1 2 4

.3. Gimnasia 2 1 0 1 3 2 1 3

.4. Colón 2 0 1 1 2 4 -2 1

.5. San Lorenzo 2 0 1 1 2 4 -2 1

.6. Atlético Tucumán 2 0 1 1 1 3 -2 1

. Grupo A - Zona Complementación

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Rosario Central 2 1 1 0 6 2 4 4

.2. Defensa y Justicia 2 1 1 0 4 2 2 4

.3. Lanús 2 1 1 0 3 2 1 4

.4. Aldosivi 2 1 0 1 2 2 0 3

.5. Unión 2 0 1 1 3 5 -2 1

.6. Patronato 2 0 0 2 0 5 -5 0

. Grupo B - Zona Complementación

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Newell's Old Boys 2 2 0 0 4 0 4 6

.2. Vélez 2 2 0 0 4 1 3 6

.3. Racing Club 2 0 1 1 2 3 -1 1

.4. Estudiantes 2 0 1 1 1 2 -1 1

.5. Central Córdoba 2 0 1 2 1 3 -2 1

.6. Godoy Cruz 2 0 1 1 1 4 -3 1.