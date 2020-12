Biden advierte de "consecuencias devastadoras" si Trump no firma plan de alivio

Amplía con nuevo tuit de Trump ///Washington, 26 Dic 2020 (AFP) - El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el sábado de "consecuencias devastadoras" para millones de ciudadanos en dificultades si el mandatario saliente, Donald Trump, no firma el enorme paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso.Tras meses de negociaciones, los legisladores aprobaron el lunes un paquete de apoyo a la economía por unos 900.000 millones de dólares, pero Trump lo rechazó pidiendo, entre otras cosas, un aumento de las ayudas directas a los hogares. "Esta abdicación de responsabilidad tiene consecuencias devastadoras. Hoy, alrededor de 10 millones de estadounidenses perderán los beneficios del seguro de desempleo", advirtió Biden, en referencia a la expiración a partir de este sábado de las prestaciones por desempleo en plena crisis a causa de la pandemia de covid-19."En solo unos días, la financiación del gobierno expirará, poniendo en riesgo servicios vitales y los cheques de pago del personal militar. En menos de una semana, expira una moratoria sobre los desalojos, lo que pone a millones de personas en riesgo de verse obligadas a abandonar sus hogares durante las fiestas", agregó en un comunicado. En un video publicado el martes, Trump, quien dejará el cargo en menos de un mes, calificó el proyecto de ley de 900 millones de dólares como "una vergüenza", a pesar de que fue aprobado por una gran mayoría demócrata y republicana tras meses de negociaciones. En su mensaje, exige a los congresistas que el plan multiplique por más de tres el monto de una nueva ayuda directa para los estadounidenses. La legislación fue diseñada para servir de salvavidas a las empresas y las familias que tratan de capear el colapso económico producido por la pandemia de coronavirus. Pero en una declaración pregrabada hecha en la Casa Blanca y publicada en Twitter, Trump dijo que se negaría a aceptar el proyecto de ley si no se subía la ayuda directa a los ciudadanos hasta los 2.000 dólares. "Sólo quiero que nuestro maravilloso pueblo tenga 2.000 dólares en lugar de los míseros 600 dólares que están ahora en el texto", insistió este sábado en Twitter. Su posición lo enfrenta con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quienes han descartado cualquier medida de estímulo mayor. Los demócratas fracasaron el jueves en lograr la aprobación de una medida independiente en el Congreso para aumentar el pago a todos los contribuyentes que ganan hasta 75.000 dólares al año, con cantidades más pequeñas para aquellos que ganan hasta 99.000 dólares. "La demora significa que más pequeñas empresas no sobrevivirán a este invierno oscuro por falta de acceso al rescate que necesitan, y los estadounidenses enfrentarán más demoras para obtener los pagos directos que merecen lo más rápido posible para ayudarlos a lidiar con la devastación económica causada por el covid-19", dijo Biden. cyj/vgr/ll/gma