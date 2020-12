Wondolowski, líder goleador MLS, seguirá una temporada más con Earthquakes

Fotografía de archivo del jugador del San José Earthquakes, Chris Wondolowski. EFE/Saúl Martínez/Archivo

San José (California, EE.UU.), 25 dic (EFE).- El veterano delantero Chris Wondolowski, líder goleador en la historia de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos, firmó este viernes contrato por una temporada más con su equipo de los Earthquakes de San José.

El delantero de 37 años marcó siete goles, el máximo del equipo durante la reducida temporada regular de 2020, para extender su récord de carrera a 166.

Wondolowski, a través de un comunicado, dijo sentirse motivado para seguir una temporada más porque piensa que todavía puede ayudar al equipo con su juego.

"Si bien la pandemia ha causado tanto dolor en todo el mundo, también me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre las cosas que más valoro", expresó Wondolowski, quien reconoció que cambió su decisión en cuanto que el momento de la retirada.

Wondolowski admitió que "estaba totalmente comprometido con hacer de 2020 el último año de mi carrera, pero lo he reconsiderado y no puedo esperar para unirme a mis compañeros de equipo una vez más mientras buscamos traer una Copa MLS de regreso a San José".

El veterano jugador internacional tiene casi todas las marcas de anotaciones de la MLS.

Wondolowski fue seleccionado por los Earthquakes en el 2005 y ocupa el primer lugar en la historia del equipo en apariciones, inicios y minutos.

En las últimas 11 temporadas, el californiano ha sido el máximo goleador del equipo todos los años menos en la temporada del 2018.

"Estamos emocionados de tener a Wondo peleando de nuestro lado en 2021 y de que nuestros fanáticos disfruten del mejor anotador de goles de la liga por una temporada más", declaró el gerente general de los Earthquakes, Jesse Fioranelli, a través de un comunicado. "Volverá a ser un jugador importante dentro de nuestra plantilla".