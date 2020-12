Una Navidad “triste” bajo fuertes restricciones

Repite con párrafos sobre Argentina ///Montevideo, 24 Dic 2020 (AFP) - Las vacunaciones contra el covid-19 empezaron este jueves en tres países latinoamericanos mientras, en Europa, un estudio señaló que la nueva cepa del coronavirus hallada en Reino Unido es "entre un 50 y un 74%" más contagiosa que la variante más común. En México, que recibió el miércoles sus primeras 3.000 dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer/BioNTech, la campaña de inmunización comenzó este jueves con una enfermera de 59 años. "Estoy un poco nerviosa, pero muy feliz. Es el mejor regalo que pude recibir en el 2020, me da más seguridad y más ánimos para seguir en la guerra contra un enemigo invisible", dijo María Irene Ramírez antes de ser vacunada. En esta jornada serán vacunadas en México 2.975 personas que trabajan en unidades de covid-19 incluidos médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y empleados de limpieza.Con 120.000 muertos por covid-19, el país de 129 millones de habitantes es el cuatro más enlutado por la pandemia tras Estados Unidos, Brasil e India.Chile obtuvo este jueves sus primeras 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech y empezó a administrarlas el mismo día. La primera persona inmunizada fue una auxiliar de enfermería de 46 años, Zulema Riquelme. "Estoy muy emocionada, nerviosa; son emociones múltiples", dijo antes de ser vacunada.Tras ella fueron vacunados un médico, una enfermera, un kinesiólogo respiratorio y una auxiliar de servicios. Y Costa Rica, donde llegaron el miércoles las primeras 9.750 dosis del producto de Pfizer y BioNTech, empezó la campaña de vacunación con dos residentes de un hogar de ancianos: Elizabeth, de 91 años, y Jorge, de 72.Junto con ellos se inmunizó a una docena de ancianos y a una decena de trabajadores sanitarios de la primera línea de combate contra la pandemia."Estoy muy agradecida con Dios, porque se lo he pedido mucho. Mi vida es muy importante para mí, aprovechen todos los momentos", dijo Elizabeth. "Que se vacunen todos. No dolió", exclamó Jorge. - Primer lote de la vacuna rusa en Argentina - Argentina, por su parte, recibió este jueves un cargamento de 300.000 dosis de la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V, lo que permitirá al país iniciar en breve una campaña de inoculación.Sputnik V fue aprobada "con carácter de emergencia" el miércoles por el Ministerio de Salud argentino. Se trata de la primera autorización que recibe en América Latina esa vacuna. La pandemia ha dejado hasta ahora 14,9 millones de casos y más de 491.000 muertes en América Latina. Y en todo el mundo, el coronavirus ha matado a 1,7 millones de personas y ha contagiado a más de 78 millones, según un recuadro de la AFP realizado con fuentes oficiales. En Estados Unidos, el país más castigado, con más de 326.000 fallecidos, más de un millón de estadounidenses recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en los primeros 10 días de campaña, según las autoridades.Pero el doctor Moncef Slaoui, asesor principal del programa gubernamental de vacunación, declaró que el objetivo de inmunizar a 20 millones de personas para final de año "probablemente" no se alcanzará. - Una Navidad caótica - En la Unión Europea (UE), la campaña de vacunación comenzará el día 27 en varios países. Pero las altas cifras de contagios han hecho que países como Italia, Austria o Irlanda impongan importantes restricciones para las fiestas de fin de año.En Reino Unido, unos 6.000 camioneros se preparan para pasar la Nochebuena en condiciones difíciles, atrapados cerca del puerto de Dover, en el sur de Inglaterra, que sale lentamente del aislamiento ocasionado por la aparición de una nueva cepa de coronavirus.Serán necesarios "varios días" para descongestionar la zona, indicaron las autoridades británicas, que anunciaron este jueves que los enlaces ferroviarios y marítimos entre el Reino Unido y Francia permanecerán abiertos el día de Navidad, para eliminar el atasco que provocó la decisión de cerrar las fronteras. "Según los datos preliminares disponibles", la variante del Sars-Cov-2, sospechosa de haber originado el gran aumento del número de casos en el sudeste de Inglaterra en las últimas semanas, "podría ser entre un 50% y un 74% más contagiosa", indicó el biólogo Nick Davies, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), en un estudio publicado este jueves. Esta estimación, difundida vía Internet y que aún no fue confirmada por ninguna revista científica, coincide con la de "un 50% al 70%" indicada el lunes en una rueda de prensa por los científicos que asesoran al gobierno británico.Aunque la nueva cepa no sea más peligrosa que las anteriores, el probable "importante aumento" del número de casos podría afectar al número de muertos, que podría "ser superior en 2021 que en 2020", según el estudio.Las autoridades británicas ya anunciaron el pasado fin de semana nuevas restricciones, como un reconfinamiento en Londres y el sudeste de Inglaterra. - Récord de casos y muertes en Rusia - El principal objetivo ahora es restablecer la cadena de suministro en el Reino Unido, que depende en gran medida de los camiones que se desplazan hacia y desde el continente europeo, antes de que se produzca escasez de alimentos.La fuerte propagación en suelo británico de la nueva variante llevó a medio centenar de países a cortar sus conexiones con Reino Unido. Este jueves, China se sumó a la lista y suspendió sus vuelos con ese país.El miércoles, Londres anunció que había identificado dos casos de otra variante del coronavirus, "muy preocupante", procedente de Sudáfrica por lo que decretó restricciones de viaje con este país, que con 950.000 casos y 25.657 muertos es el más golpeado en África.En Rusia se batió este jueves un récord de nuevos contagios y muertes por coronavirus. Las autoridades contabilizaron 635 decesos y casi 30.000 nuevos casos en un día.