Rey Felipe.- VÍDEO: EH Bildu critica que el Rey "se refugió en la pandemia para evitar hablar de cosas que importan a la ciudadanía"

25/12/2020 Mertxe Aizpurua (EH Bildu) POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA VIZCAYA



SAN SEBASTIÁN, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha criticado que el Rey Felipe VI, en su mensaje de Nochebuena, se "refugió en la pandemia para evitar hablar de las cosas que importan a la ciudadanía y que han estado en primer plano de la actualidad todo este año".



"Su discurso es más clarificador por lo que no dijo, que por aquello que dijo, porque evitó hablar de las cuestiones cruciales que están hoy al orden del día, tanto en los medios de comunicación, como en la población", ha señalado en unas declaraciones realizadas en Usurbil (Gipuzkoa).



La representante independentista ha afeado al Monarca que no hiciera "la más mínima referencia, o si la hizo fue tangencial y apenas de importancia, a los casos de corrupción que asolan a la Casa Real y que han llevado a su padre a huir a los Emiratos Árabes".



"Tampoco hizo referencia alguna a las dos cuestiones territoriales que están al orden del día y que están sobre la mesa y que necesitan una solución, como es el tema de Cataluña y Euskal Herria", ha agregado.



Del mismo, modo, ha reprochado que Felipe VI tampoco hablara "absolutamente nada, siendo como es el jefe de las Fuerzas Armadas, de esos intentos, elucubraciones y planteamientos que han hecho los militares golpistas y en los que han pedido complicidad al Rey de España".



Respecto a la mención de la dictadura que hizo en Monarca en su mensaje navideño, la diputada abertzale ha destacado que fue "revelador y relevante la concepción que denota su idea sobre lo que fue el franquismo y la dictadura". "Se refirió a todo este plazo de tiempo como algo que había que superar y habló como reduciéndolo al enfrentamiento y a la división", ha precisado.



A su parecer, "no es de recibo y además denota claramente la concepción que tiene la Monarquía y este rey sobre lo que fue la dictadura y el franquismo, que tanto dolor, sufrimiento, torturas, cárceles y muertes supuso en este país". "Denota una concepción sobre una falta de cultura democrática y una falta de la concepción de derechos humanos, que queda en evidencia tras este discurso que obviamente es un discurso pensado, no es un discurso improvisado", ha concluido.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/533689/1/eh-bildu-afirma-felipe-vi-refugio-pandemia-discurso



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06