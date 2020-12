Rey Felipe.- Valero (IU) califica de "inútil" el discurso de Felipe VI por "alejado de la realidad" y lo llama "rey de las derechas"

19/12/2020 Toni Valero este sábado POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA IU



SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)



El coordinador general de Izquierda Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha asegurado este viernes que el discurso pronunciado por el Rey Felipe VI es "inútil" al estimar que se encuentra "alejado de la realidad".



A través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, Toni Valero ha sostenido que el discurso de Felipe VI "no ha defraudado a los monárquicos porque demuestra que es el Rey de las derechas".



De igual forma el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía ha apuntado que la intervención del Rey tampoco lo ha hecho a los republicanos al hacer pensar a éstos que "la Monarquía forma más parte del pasado que del futuro de este país".



Valero ha sostenido que la intervención de Felipe VI "no sirve para trazar un horizonte común para nuestra sociedad", por lo que ha deducido que "es incapaz de generar esperanza en las jóvenes generaciones".



En su mensaje de Navidad, el Rey ha marcado distancias con su padre, el rey Juan Carlos, tras sostener que "los principios morales y éticos" que reclaman los ciudadanos, ha subrayado, "obligan a todos sin excepciones" y "están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales y familiares".



"Así lo he entendido siempre, en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día", ha señalado en su alocución navideña.