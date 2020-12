Rey Felipe.- Podemos Baleares reprocha al Rey Felipe VI que no hiciera una "condena explícita a su padre" en su discurso

***EMBARGADA HASTA LAS 21:00H DEL 24-12-2020*** GRAF4205. MADRID, 24/12/2020.- El Rey Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena, desde el Palacio de La Zarzuela. EFE/Ballesteros/pool



PALMA DE MALLORCA, 25 (EUROPA PRESS)



Podemos Baleares ha criticado este viernes que el Rey Felipe VI no hiciera una "condena explícita a su padre", Juan Carlos I, en su discurso de Nochebuena.



La portavoz adjunta de Unidas Podemos y diputada autonómica, Esperança Sans, ha defendido que el Rey debería haber condenado expresamente "las presuntas actividades corruptas e irregularidades fiscales de su padre", y haber lanzado "un mensaje instando a su padre a volver a España a rendir cuentas, no solo ante la justicia, también ante todos los españoles".



Por su parte, el portavoz de Podemos Palma y Secretario Autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, ha censurado que Felipe VI "ni siquiera se ha atrevido a hablar de que su padre vive en Abu Dabi a costa de mucho dinero acumulado en base a actividades presuntamente corruptas".



Los dos portavoces han compartido vídeos comentando el discurso en sus redes sociales. "Respecto a Baleares, al Rey nada más que le preocupan para venir de vacaciones y a pasar las fiestas, pero cuando es la comunidad más castigada por la pandemia, no hemos encontrado ningún tipo de mensaje hacia los ciudadanos de estas islas", ha criticado Sans.



La portavoz adjunta también ha recordado que "actualmente la monarquía solo cuenta con parte de la derecha y de la extrema derecha y eso es un indicador claro de que está en sus últimos momentos".



Por su parte, Jurado ha añadido que cada vez hay más personas que creen que no necesitan un Rey sino trabajar hacia "un horizonte republicano que significa más y mejores servicios públicos y ampliaciones de derechos para todas las personas". "Estas Navidades a los Reyes les podemos pedir, que se vayan", ha apostillado.



Desde Podemos han echado en falta también alusiones a "las mujeres asesinadas este año por culpa de la violencia machista, las miles de personas inmigrantes muertas en nuestros mares o las cábalas de militares ultraderechistas que quieren matar a 26 millones de personas".