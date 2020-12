Republicanos bloquean iniciativa demócrata para revivir plan de alivio económico en EEUU

Actualiza con cierre bursátil y envío de ley ///Washington, 24 Dic 2020 (AFP) - La minoría republicana de la Cámara de Representantes bloqueó este jueves un intento de los demócratas de enmendar el plan de alivio negociado por ambos partidos y vetado por el presidente Donald Trump, que exigió aumentar el monto de las ayudas.Tras meses de negociaciones, los demócratas, que controlan la Cámara Baja, y los republicanos, que dominan el Senado, acordaron el lunes un paquete por 900.000 millones de dólares para dar oxígeno a una economía arrasada por la crisis inducida por la covid-19, que destruyó millones de empleos. El acuerdo fue alcanzado en un momento clave, antes del 26 de diciembre, cuando caducan una serie de ayudas extraordinarias acordadas en un paquete de auxilio aprobado al inicio de la pandemia, lo que expone a muchos hogares a quedarse sin ningún tipo de ingresos. El martes en la noche, Trump sorprendió a los legisladores rechazando el acuerdo alcanzado, que incluye una ayuda extraordinaria de 600 dólares para personas en dificultades, y exigiendo que fuera incrementada a 2.000 por persona. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, intentó aprobar este jueves por unanimidad un aumento de la ayuda a 2.000 dólares, pero los republicanos bloquearon la iniciativa. "Hoy, en vísperas de Navidad, los republicanos de la Cámara privaron de forma cruel a los estadounidenses de los 2.000 dólares que el presidente acordó apoyar", dijo Pelosi. La líder demócrata señaló que si Trump es serio con respecto a su propuesta, debe instar a los republicanos a que cesen la "obstrucción". Más tarde Pelosi informó que había enviado la ley aprobada el lunes a Trump, y lo urgió a firmarla. En el centro de la cuestión está la posibilidad de que el mandatario no ejerza el veto pero que simplemente deje pasar el plazo que tiene para firmarla, lo que haría que la ley pase a la siguiente legislatura, que comienza el 3 de enero. En tanto, durante la sesión de este jueves, los republicanos intentaron cambiar el monto de la ayuda extranjera incluida en el paquete presupuestario -otra de las demandas de Trump- y la oposición respondió bloqueando esta propuesta. Ante esta maniobra el líder de la minoría republicana de la Cámara Baja acusó a los demócratas de sufrir de problemas de "audición selectiva". Con esto se levantó la sesión y la Cámara no se reunirá hasta el lunes 28 de diciembre. - Graves consecuencias - Ambos partidos están enfrentados de cara a una elección extraordinaria en Georgia, el 5 de enero, que determinará dos escaños en el Senado y que va a definir quién tenga el control de la Cámara. Sin tiempo de maniobra, con una economía en la que se acumulan los despidos ante el avance sin control del covid-19, no está claro cuál será el próximo paso del Congreso o el Ejecutivo, a pocos días de que se inaugure la siguiente legislatura el 3 de enero y a menos de un mes de que el demócrata Joe Biden llegue a la Casa Blanca. Cerca de 14 millones de estadounidenses desempleados van a agotar sus subsidios este fin de semana, en el que además finaliza una moratoria para los desalojos en pleno invierno boreal. Los legisladores enfrentan además la amenaza de que si el paquete presupuestario no es aprobado, el gobierno se quede sin financiamiento próximo lunes en la tarde, una parálisis de fondos que podría obligar a la administración a cerrar actividades y a poner a sus funcionarios en permiso sin sueldo.Este cierre llega en un momento en el que la pandemia, que deja más de 326.200 muertos en Estados Unidos, más que en ningún otro país, sigue avanzando en vísperas de las fiestas de fin de año, en las que se esperan muchos desplazamientos y un alza de los contagios.Esta no sería la primera vez en el gobierno de Trump en la que las negociaciones con el Congreso derivan en una parálisis presupuestaria, ya que a comienzos de 2019 una pugna con el Congreso por su determinación de obtener fondos para construir un muro en la frontera con México derivó en un cierre que duró más de un mes. Pese a las amenazas que se ciernen sobre la economía estadounidense, la bolsa de Nueva York cerró en alza ante las expectativas que genera el inicio de la vacunación contra el covid-19 en el país. an/gma -------------------------------------------------------------