R.Centroafricana.- La coalición rebelde pone fin al alto el fuego y reinicia su "marcha implacable" hacia la capital

Acusa al Gobierno de rechazar su oferta para evitar un conflicto en plena crisis por las elecciones



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Coalición de los Patriotas para el Cambio (CPC), que aglutina a seis grupos armados en República Centroafricana (RCA), ha anunciado este viernes el fin de su alto el fuego y reinicio de su "marcha implacable" hacia la capital, Bangui, tras afirmar que el Gobierno ha rechazado su oferta para evitar un conflicto.



El grupo, que la semana pasada inició acciones militares en el país, anunció el miércoles un alto el fuego de 72 horas y ha pedido al presidente del país, Faustin-Archange Touadéra, que suspenda las elecciones de este domingo.



Así, ha destacado en un comunicado recogido por el portal Le Tsunami que declaró en alto el fuego "teniendo en cuenta el bienestar de los centroafricanos y con el objetivo de preservar el frágil equilibrio sociopolítico", antes de criticar al Ejecutivo por no responder a sus peticiones.



"Este llamamiento de la CPC, lejos de ser un festo de debilidad, no tenía otro objetivo que dar una oportunidad a la paz", ha sostenido, antes de resaltar que el primer ministro, Firmin Ngrebada, ha rechazado la oferta y que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo ataques contra sus posiciones.



Por ello, ha recalcado que ha decidido "romper la tregua de 72 horas" y que "retomará su marcha implacable hasta su objetivo final", si bien se ha mostrado "abierto a todas las proposiciones serias destinadas a lograr la paz, la tranquilidad y la reconciliación nacional".



La CPC ha hecho además responsable a Touadéra, a Ngrebada y a "halcones del régimen" como responsables de "las perturbaciones que su obstinación causará" al país, al tiempo que ha denunciado ante Naciones Unidas la llegada de armas y "mercenarios extranjeros" para apoyar a al presidente centroafricano.



Los líderes de seis grupos armados, tanto antiguos Séleka como 'antibalaka' anunciaron el 18 de diciembre la creación de la CPC, fusionándose "en una sola entidad" bajo un "mando unificado" con el objetivo, según precisaron posteriormente, de hacerse con el "control total del territorio".



El Ejecutivo centroafricano ha acusado al expresidente François Bozizé, cuya candidatura a las presidenciales del domingo fue rechazada por el Tribunal Constitucional, de estar perpetrando un golpe de Estado. Así, Ngrebada afirmó al antiguo mandatario de "querer desestabilizar el país porque no es candidato".



Por su parte, Touadéra, que aspira a la reelección en los comicios, se ha negado a aplazarlos, como ha venido reclamando desde hace tiempo la oposición y como ha vuelto a plantear ante el caos en el que se ha visto inmerso el país en los últimos días, con los rebeldes tomando varias localidades y avanzando hacia Bangui, destino final de su ofensiva.



En este sentido, un total de seis candidatos de la oposición han pedido al Tribunal Constitucional que reinicie el proceso a raíz de la decisión de Jean-Serge Bokassa de retirar su candidatura, tal y como ha recogido la emisora Radio France Internationale.



La legislación electoral de RCA contempla que la organización de los comicios "se reinicia totalmente con una nueva lista de candidatos" en caso de que uno de ellos se retire en el periodo que va desde la publicación de la lista hasta la votación.



LA ONU DESPLIEGA EFECTIVOS DESDE SUDÁN DEL SUR



Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha confirmado que el Consejo de Seguridad ha aprobado la propuesta del secretario general, António Guterres, para un "redespliegue temporal" durante dos meses de dos compañías de infantería y dos helicópteros militares de la Misión de Asistencia de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) a RCA.



"Esto tiene como objetivo las capacidades operativas de la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en RCA (MINUSCA) durante este contexto electoral", ha manifestado, antes de agregar que los 'cascos azules' "siguen respondiendo de forma activa para mitigar las crecientes amenazas de los grupos armados en todo el país".



La MINUSCA anunció el miércoles que los 'cascos azules' y el Ejército centroafricano (FACA) habían conseguido recuperar el control de Bambari, cuarta ciudad del país y que había sido tomada el martes por los rebeldes. Así, el jefe de la misión, Mankeur Ndiaye, trasladó a la población que "la situación está bajo control".



En total, hay 17 candidatos en liza para las presidenciales del 27 de diciembre, en las que los centroafricanos también tendrán que elegir al Parlamento. Además del presidente, que parte como claro favorito, también concurren entre otros la presidenta durante la transición, Catherine Samba-Panza, así como los antiguos primeros ministros Martin Ziguelé y Anicet-Georges Dologuélé, y los hijos de dos antiguos mandatarios --Sylvain Patassé, hijo de Ange Félix Patassé, y Jean-Serge Bokassa, hijo de Jean Bedel Bokassa--.