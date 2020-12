Nicaragua.- EEUU advierte a Ortega de que habrá "más consecuencias" si no permite "elecciones libres" en Nicaragua

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha advertido este jueves al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que la Casa Blanca "no tolerará la opresión al pueblo nicaragüense", avisándole de que habrá "más consecuencias", si no permite "elecciones libres", tras la aprobación de una nueva ley que impone restricciones de cara a los comicios previstos para el 7 de noviembre de 2021.



"Por el bien del pueblo nicaragüense, una vez más, hacemos un llamamiento a Ortega a cambiar el rumbo, respetar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y permitir elecciones justas y libres. Si no, Estados Unidos no dudará en imponer más consecuencias", ha avisado Pompeo en un comunicado.



El jefe de la diplomacia norteamericana ha subrayado que "Estados Unidos no tolerará las amenazas a la democracia de Nicaragua, ni la opresión al pueblo nicaragüense" y, como prueba de ello, ha recordado que ya ha sancionado tanto al mandatario como a su entorno familiar para "incentivar al régimen de Ortega a adoptar reformas democráticas de cara a las elecciones presidenciales".



Pompeo ha expresado su particular preocupación en estos momentos por la reciente aprobación en el Parlamento de Nicaragua, con los votos del gobernante FSLN y sus aliados, de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que prohíbe presentarse a los próximos comicios a quienes encabecen o financien "un golpe de Estado", a quienes promuevan o celebren las sanciones contra el país o sus dirigentes y a quienes cometan actos de injerencia en los asuntos internos.



La implementación de esta nueva ley, ha indicado Pompeo, "socavará aún más las instituciones y los procesos democráticos, prohibiendo a las figuras opositoras presentarse y amenazando así con convertir las elecciones de 2021 en una 'elección' solo por el nombre".



El titular del Departamento de Estado también ha apuntado que con esta ley "el régimen de Ortega se ha aislado aún más en la región". A este respecto, ha recalcado que "el Hemisferio Occidental es ahora un hemisferio de libertad, con la excepción de algunos regímenes autoritarios de poca monta, como Nicaragua".



Además, ha querido recordar que dicha ley viene precedida de otras aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional nicaragüense, como la Ley de Agentes Extranjeros, "que sabotea la capacidad de los nicaragüenses para buscar el cambio democrático", y la Ley contra el Cibercrimen, "que reprime sistemáticamente la libertad de expresión".