Naufragio de bote con 41 venezolanos en el Caribe fue causado por sobrecarga

En la imagen, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 25 dic (EFE).- El naufragio de una embarcación venezolana en el Caribe, ocurrido el día 6, fue causado por la sobrecarga con que viajaba este bote que tenía capacidad para 8 pasajeros y transportaba 41, informó este viernes el Gobierno, sin precisar si el número de muertes subió o se mantiene en 33.

"La principal causa del naufragio fue la sobrecarga de la embarcación tipo peñero (rudimentaria y descubierta) de fibra de vidrio, que teniendo una capacidad para 8 personas y un peso máximo de 2 toneladas, trasladaba 41 personas y un peso aproximado de 4 toneladas", dice un comunicado del Ministerio de Interior y Justicia.

El Gobierno explica que los pasajeros "no contaban con chalecos salvavidas" ni otros dispositivos de seguridad que se usan en la navegación, "aunado al mal tiempo predominante en la zona para el momento que se produce el accidente", con olas que alcanzaban los tres metros de altura.

"La embarcación zarpó de un lugar ilegal y de manera encubierta en horas nocturnas, con la intención de evadir los controles marítimos establecidos por los organismos de seguridad", prosigue el texto, en el que citan "investigaciones técnicas y forenses" por estos hechos.

Esta tragedia, señala la nota oficial, ocurrió a 11 millas náuticas del punto de zarpe, en la población de Güiria, del estado venezolano de Sucre (noreste), ubicada a unos 140 kilómetros de Trinidad y Tobago, destino al que aspiraba llegar la embarcación naufragada.

Por lo ocurrido, el Ejecutivo ha dispuesto de más controles en la zona "para que estos hechos no ocurran nuevamente" y ha brindado "apoyo social integral a las familias afectadas".

Además, el Gobierno de Nicolás Maduro volvió a rechazar que este hecho sea "utilizado" por la oposición venezolana "en su pretensión de afectar la estabilidad del país, así como las adecuadas relaciones de coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago".

SALDO INCONCLUSO

Es la primera vez que el Gobierno indica que eran 41 viajeros los que iban a bordo, luego de un primer comunicado en el que aseguraban que eran 21 los pasajeros, una información que fue desmentida por el mismo Ejecutivo a medida que aumentaba el número de fallecidos.

El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció la semana pasada la última actualización sobre el número de fallecidos, según la cual el total subió de 23 a 28.

Luego, una fuente de la Fiscalía informó a Efe que se habían identificado 33 cadáveres relacionados con este naufragio, por lo que ahora se desconoce si el accidente dejó más fallecidos o qué sucedió con las 8 personas restantes.

Las autoridades, que detuvieron al dueño de la embarcación y al propietario de la hacienda desde donde partió, están tras la pista de otros cuatro civiles "quienes se encuentran vinculados directamente al caso", según la Fiscalía.

También siete miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía militarizada adscrita a la Fuerza Armada, están señalados por este caso, por lo que la Justicia solicitará órdenes de aprehensión en su contra.

Estos agentes, según las averiguaciones, habían detenido al dueño de la embarcación cuando traía a varias personas desde Trinidad y, para no reportar este hecho ante la Fiscalía, le cobraron 4.500 dólares.