Los Ángeles pide evitar servicios al interior de las iglesias por Navidad

Fotografía de archivo que muestra a una mujer orando en una iglesia. EFE/Antonio Ojeda/Archivo

Los Ángeles, 24 dic (EFE).- El Departamento de Salud del condado de Los Ángeles instó este jueves a los residentes a evitar asistir a servicios religiosos al interior de iglesias por motivo de la Navidad, debido a la escalada de coronavirus en el área, que es el foco de la pandemia en Estados Unidos.

El llamado se da a menos de una semana de que las autoridades del condado, el más poblado de EE.UU., tuvieron que flexibilizar sus restricciones sobre los actos religiosos al interior de iglesias, tras varios fallos judiciales a favor de feligreses e iglesias, que permitieron la realización de estos servicios.

“No importa lo que diga un juez de la Corte Superior y dado lo que está sucediendo ahora, es simplemente demasiado arriesgado reunirse en el interior con otras personas que no viven con usted”, asegura el Departamento de Salud en un comunicado enviado la víspera de la Navidad, y replicado en su cuenta de Twitter.

Las autoridades subrayaron que “ahora, lamentablemente, no es el momento de asistir a servicios religiosos en interiores. El condado de Los Ángeles se encuentra en medio de su mayor aumento de casos de covid-19. Las salas de emergencia y los hospitales locales tienen una capacidad excesiva”.

El pedido a los residentes se da tras conocerse que el condado rompió su propio récord de muertes en un día, con 145 decesos registrados este miércoles debido a la covid-19, el número más alto reportado en un solo día desde que comenzó la pandemia. El acumulado de muertes relacionadas con el virus llegó a 9.153.

Actualmente, las autoridades del condado estiman que uno de cada 95 residentes que no están hospitalizados o en cuarentena está infectado con el virus y es capaz de propagarlo.

El Departamento de Salud angelino recalcó que “las personas pueden propagar la covid-19 antes de que presenten síntomas o incluso si nunca los presentan, especialmente en espacios interiores donde las circunstancias (por ejemplo, gritar, hablar en voz alta, cantar) aumentan la concentración de partículas portadoras del virus”.

Los Ángeles registra un total de 663.954 casos positivos. Mientras California rebasó los dos millones de casos.

Según datos del Departamento de Salud de California a este jueves se han detectado 2.003.146 casos positivos en total, y las muertes relacionadas con el virus suman 23.635.

Los pacientes hospitalizados por la pandemia suman 19.361 en todo el estado. De esta cifra 1.373 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI), en una gran parte del estado está operando a su mayor capacidad.

Por ejemplo, el número promedio de pacientes con covid-19 hospitalizados en el condado de Los Ángeles ha aumentado en un 547% desde el 9 de noviembre.

Las autoridades de salud angelinas aseguraron que actualmente, los hospitales están admitiendo 1.000 nuevos pacientes con la covid-19 positivos cada día.