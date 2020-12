Libia.- Haftar amenaza con una nueva ofensiva por la presencia de militares de Turquía en apoyo al Gobierno de unidad

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El general Jalifa Haftar, alineado con las autoridades asentadas en el este de Libia, ha amenazado con el inicio de una nueva ofensiva tras criticar el papel de Turquía en apoyo al Gobierno de unidad, con sede en la capital y reconocido por la comunidad internacional.



Haftar, que ha criticado la "invasión" turca, ha dicho que si no hay una retirada de las fuerzas de Turquía del país, el conflicto "está en el horizonte", según ha informado la cadena de televisión libia Al Ahrar. Asimismo, ha ordenado a sus milicias que estén preparadas para el combate.



En respuesta, el portavoz de las fuerzas leales al Gobierno de unidad, Mohamed Gununu, ha manifestado que "no habrá paz con los criminales y los agresores" y ha añadido que el lugar adecuado para Haftar es la cárcel, tal y como ha recogido el diario 'The Libya Observer'.



Las palabras de Haftar han llegado después de que el Parlamento turco aprobara el martes una moción para prorrogar 18 meses el despliegue de militares en apoyo al Gobierno de unidad de Libia, principal aliado a nivel internacional de las autoridades de Trípoli.



Ankara y el Gobierno de unidad libio firmaron en noviembre de 2019 un acuerdo de cooperación militar y otro para delimitar sus fronteras en el Mediterráneo oriental, lo que derivó en el envío de tropas turcas a Libia para repeler la ofensiva lanzada en abril de ese año contra Trípoli por Haftar.



La intervención turca en el conflicto marcó un vuelco en la situación sobre el terreno y las autoridades de Trípoli lograron repeler la ofensiva de las fuerzas de Haftar, apoyado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto y Rusia, que tuvieron que replegarse hacia el este.



Desde entonces, los contactos entre las partes han derivado en un acuerdo de alto el fuego y el lanzamiento del Foro de Diálogo Político Libio (LDPF), que ha acordado que se celebren elecciones en diciembre de 2021, entre otros puntos a nivel político, militar y económico.



Libia vive sumida en el caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011. El conflicto actual enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, con el establecido en la ciudad de Tobruk, en el este, y sustentado por Haftar.



En este sentido, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha reaccionado a las palabras de Haftar pidiendo a las partes que "redoblen sus esfuerzos y participen de forma activa en las diferentes vías de diálogo en las que han estado trabajando".



"Lo último que necesita ahora el pueblo libio son más armas y más soldados. Lo que necesitan es paz, una oportunidad para fortalecer y reconstruir sus instituciones políticas y reiniciar su desarrollo y paz, además de hacer frente a la pandemia (de coronavirus)", ha argüido.



La duplicidad institucional en Libia se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.