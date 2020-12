Japón.- Abe se disculpa ante el Parlamento por sus declaraciones pasadas sobre un escándalo de fondos de su partido

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe se ha disculpado este viernes públicamente ante el Parlamento y ha corregido declaraciones que hizo en el pasado en el organismo en relación a un escándalo relativo a los fondos de su partido.



Abe ha comparecido ante el Parlamento un día después de que la Fiscalía imputara a uno de sus asesores en relación con el caso, si bien las autoridades han indicado que no existen pruebas suficientes como para presentar acusaciones contra el ex primer ministro.



El escándalo involucra sospechas sobre desvío de fondos para pagar cenas y fiestas a votantes del Partido Liberal Democrático (PLD), motivo por el que el secretario de Abe, Haikawa Hiroyuki, está acusado de manipular los ingresos y gastos del partido por valor de unos 30 millones de yenes (cerca de 238.600 euros).



"Quiero formular una disculpa sincera al público y a todos los miembros del partido gubernamental y los partidos opositores por generar esta situación", ha dicho Abe, quien ha negado cualquier tipo de mala praxis, según ha informado la cadena de televisión japonesa NHK.



"Las cuentas se realizaron sin mi conocimiento. Realicé comprobaciones una y otra vze con mi oficina. Di respuestas (al Parlamento) con lo que sabía entonces, pero al final parte de lo que dije era contrario a los hechos", ha manifestado.



Abe fue interrogado el lunes de forma voluntaria, tras lo que la Fiscalía descartó imputarle, lo que ha sido criticado por los demandantes, que han puesto en duda que la investigación haya sido justa. El ex primer ministro ha destacado que "hará todos los esfuerzos para recuperar la confianza pública":



El ex primer ministro, que dimitió el 28 de agosto debido a sus problemas de salud, ha anunciado planes para presentarse a las próximas elecciones a la cámara baja del Parlamento. Abe dimitió unos días después de convertirse en la persona que más tiempo ha estado en el cargo.



No es la primera vez que Abe abandona el cargo por sus problemas de salud. Ya en 2007, apenas un año después de haberse convertido en primer ministro, tuvo que dimitir debido a una dolencia intestinal e ingresó al día siguiente en el hospital. Tras regresar al poder en 2012, aseguró que había superado los problemas de salud que le llevaron a su renuncia.