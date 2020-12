Fútbol/Premier.- (Previa) El Liverpool quiere sacar tajada del Leicester-United en el 'Boxing Day' más atípico

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Liverpool buscará este domingo con motivo del 'Boxing Day' fortalecer su condición de líder en la Premier League en un partido que le enfrentará al West Bromwich Albion, mientras que su inmediato perseguidor, el Leicester City, abrirá la decimoquinta jornada de la Premier este sábado con un atractivo duelo frente al Manchester United.



El conjunto de Jurgen Klopp, que goleó al Crystal Palace (0-7) en su último partido, intentará dar continuidad a su buena racha en Anfield, donde ha conseguido ganar todos sus compromisos. Sin Thiago Alcántara, ultimando su recuperación, los 'reds' podrían incorporar a Milner y Shaqiri, según explicó el técnico alemán en rueda de prensa.



Además, el Liverpool será el único equipo que podrá estar acompañado por un número limitado de aficionados al encontrarse la ciudad en una fase con menos incidencia en contagios por coronavirus.



En total, unos 2.000 seguidores estarán con el Liverpool presenciando un 'Boxing Day' más extraño que nunca. Las gradas estarán vacías y los más pequeños no podrán disfrutar de sus regalos en una jornada destinada para ellos. El famoso 'día de las cajas o día de los regalos' se celebrará este año desde casa.



Muy pendiente del Liverpool estará un Leicester que quiere recuperar su regularidad y mostrarse como candidato al título. Para ello, los jugadores de Brendan Rodgers no podrán fallar ante el United, tercero en la tabla, que llega a la cita avalado por su clasificación para las semifinales de la Copa de la Liga pese a las urgencias para lograr el billete.



Además, Everton y Chelsea, separados por un punto en la cuarta y quinta posición, visitan al Arsenal -dolido tras caer goleado por el City en Copa- y al Sheffield United, colista de la categoría sin victorias en su casillero. Duelos desiguales para una batalla sin cuartel durante toda la temporada.



Por su parte, el Tottenham de Mourinho cerrará la jornada ante los Wolves en una nueva oportunidad para asaltar los puestos de 'Champions', y el Manchester City de Pep Guardiola jugará este sábado contra el Newcastle con las bajas de Gabriel Jesús y Kyle Walker, ambos positivo por COVID-19. Los 'citizens' han dejado escapar cuatro de los últimos nueve puntos y no pueden hacer más concesiones si no quieren imposibilitarse su acceso al título.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 15.



-Sábado.



Leicester City - Manchester United 13.00.



Aston Villa - Crystal Palace 16.00.



Fulham - Southampton 16.00.



Arsenal - Chelsea 18.30.



Manchester City - Newcastle 21.00.



Sheffield United - Everton 21.00.



-Domingo.



Leeds United - Burnley 13.00.



West Ham United - Brighton 15.15.



Liverpool - West Bromwich Albion 17.30.



Wolverhampton - Tottenham 20.15.