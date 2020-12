Fútbol.- Mbappé se despide de Tuchel: "Es la ley del fútbol, pero nadie olvidará tu paso aquí"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El jugador internacional francés Kylian Mbappé agradeció el trabajo del ya extécnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, despedido el pasado miércoles, y dijo que "es la ley del fútbol", aunque eso no impedirá recordar su paso en el club parisino.



"Desafortunadamente, esa es la ley del fútbol. Pero nadie olvidará tu paso aquí. Escribiste un buen capítulo en la historia del club, gracias entrenador", dijo Mbappé a través de su cuenta oficial en Instagram, confirmando una noticia que han adelantado medios franceses, pero que todavía no ha confirmado el propio club.



Según la información del diario L'Equipe, Tuchel fue despedido tras la victoria del pasado miércoles ante el Estrasburgo (4-0), seis meses antes de que finalice su contrato. El club francés ya estaría negociando con el argentino Mauricio Pochettino, ex del Espanyol y Tottenham, para ocupar su banquillo.



Pochettino, que fue jugador del PSG entre 2001 y 2003, es conocedor de la liga francesa también por su paso por el Girondins de Burdeos. Su llegada pondría fin al periodo de Tuchel, que arrancó su andadura con el Paris Saint-Germain en el verano de 2018.



El germano se despide habiendo ganado dos títulos de liga, así como la Copa de Francia de 2020 y la Copa de la Liga de Francia. Además, llevó al PSG a la final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia,la cual perdieron por 1-0 ante el Bayern de Múnich en agosto.



Esta temporada, el PSG es tercero en la Ligue 1, un punto por detrás del Lille y el Olympique de Lyon después de 17 jornadas disputadas. También han llegado a octavos de final de la 'Champions League', donde se enfrentan al FC Barcelona.