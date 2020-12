Etiopía.- La comisión electoral fija el 5 de junio de 2021 para las generales tras su aplazamiento por el coronavirus

19/08/2020 Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía POLITICA AFRICA ETIOPÍA INTERNACIONAL MISTRULLI/FOTOGRAMMA/ROPI / ZUMA PRESS / CONTACTOP



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La comisión electoral de Etiopía ha anunciado este viernes su decisión de fijar el 5 de junio de 2021 como fecha para la celebración de las generales, previstas para el mes de agosto de este año y aplazadas a causa de la pandemia de coronavirus.



El organismo ha señalado que, de celebrarse en esta fecha, los resultados de los comicios serían anunciados antes del 28 de junio, sin dar más detalles acerca del proceso de organización de la votación, según ha informado la cadena de televisión etíope Fana.



La comisión propuso el 30 de octubre que las elecciones se celebraran entre finales de mayo y principio de junio, si bien no concretó una fecha. De cumplirse este calendario, el proceso de registro de candidatos arrancaría a principios de febrero y la campaña electoral lo haría a mediados de ese mismo mes --una vez cerrado el registro-- y duraría hasta la semana previa a la fecha de la votación.



Las elecciones estaban previstas para agosto, si bien la comisión electoral anunció el 31 de marzo que serían aplazadas a causa de la pandemia argumentando que las restricciones impuestas imposibilitan sus trabajos para preparar la votación.



Posteriormente, la Cámara Alta del Parlamento aprobó en mayo buscar una interpretación constitucional en torno a la decisión de aplazar las elecciones, una decisión que rechazada por varios partidos opositores, incluido el Frente para la Liberación del Pueblo Tigray (TPLF).



De hecho, el TPLF siguió adelante con la convocatoria de las elecciones en la región de Tigray, donde se impuso con más del 98 por ciento de los votos, a pesar del rechazo del Gobierno central, que había recalcado que esta votación era ilegal.



La decisión del TPLF y su posterior anuncio de que no reconocía al Gobierno central ni al primer ministro, Abiy Ahmed, al considerar que su mandato había llegado a su fin tensó unas relaciones que se rompieron a principios de noviembre tras un ataque del grupo contra una base del Ejército en la capital de Tigray, Mekelle.



En respuesta, Abiy anunció el 4 de noviembre el inicio de una ofensiva militar en la región, ya concluida, para sacar al TPLF del poder. Las autoridades anunciaron el jueves el nombramiento de parte del nuevo gobierno regional, que estará al frente de forma interina.



Para la próxima cita electoral, Abiy concurrirá al frente de su nueva formación, el Partido de la Prosperidad. En noviembre de 2019, el consejo del EPRDF, la coalición que desde hace más de tres décadas gobierna el país, aprobó la creación del nuevo partido, en el que no se integró el TPLF.