El Rey Felipe VI deja claro su posición ante la polémica del Rey Juan Carlos I

MADRID, 25 (CHANCE)



Todo el mundo esperaba que el Rey Felipe VI se pronunciara acerca de las últimas polémicas sobre su padre y de la posición que había escogido a la hora de tratar los problemas judiciales que este tiene encima. Aunque no mencionó su nombre, habló sobre la delicada situación que vive el emérito y de alguna manera dejó claro su opinión al respecto.



"Los principios morales y éticos nos obligan a todos sin excepciones; y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personas o familiares" con estas declaraciones el Rey Felipe VI hizo alusión a la complicada situación que vive en su casa, sobre todo al declive mediático que está sufriendo el Rey Juan Carlos I desde principios de año.



Y es que no nos podemos olvidar de que aunque para la gran mayoría de los espectadores y ciudadanos, el Rey Felipe VI sea eso, el Rey del país y Jefe del Estado, también es 'hijo de'. No es fácil hablar mal o mostrar una opinión tan clara al respecto sobre el emérito y más estando fuera de España tras su abandono el pasado mes de agosto.



Haciendo alusión a estos principios morales y éticos a los que se comprometió en su proclamación ante las Cortes Generales en 2014, el Rey Felipe VI se ha mostrado de lo más tajante: "Nos obligan a TODOS sin excepciones" dejando caer lo que todo el mundo esperaba oír: "por encima de familiares".



Unas Navidades que podrían denominarse las más tristes para Casa Real que se ha tenido que desvincular completamente del Rey emérito ante las continuas polémicas que este ha originado con los tejemanejes que han ido saliendo los últimos meses. Don Juan Carlos I no ha regresado a España por Navidad y muchos aseguran que ha sido una decisión que ha tomado su hijo, siendo lo mejor para todos.