EEUU.- Trump sufre otro revés judicial al ver frustrado su intento de impugnar la victoria de Biden en Wisconsin

14/11/2020 Seguidores del presidente de EEUU, Donald Trump, se manifiestan contra el supuesto fraude electoral del que algunos republicanos aseguran ser víctimas, sin haber presentado pruebas de ello. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ALEX EDELMAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



WASHINGTON, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un nuevo revés en su ofensiva judicial para intentar impugnar el triunfo de Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre, al ver frustradas sus acciones contra la victoria del candidato demócrata en Wisconsin por apenas 21.000 votos.



Un tribunal de apelaciones de Chicago ha rechazado por unanimidad el argumento del abogado de Trump de que la Comisión Electoral de Wisconsin violó la Constitución estadounidense debido a las medidas introducidas por la pandemia de coronavirus, como flexibilizar la identificación fotográfica de los votantes, según informa el portal de noticias Politico.



El juez Michael Scudder, designado en su momento por Trump, ha considerado que los cambios alegados por el aún inquilino de la Casa Blanca no eran lo suficientemente relevantes como para considerarlos una violación de la Carta Magna.



Además, Scudder --que ha sido ponente de un tribunal formado por otros dos jueces, todos ellos designados por el Partido Republicano-- ha reprochado a Trump que denuncie estas supuestas irregularidades una vez celebrados los comicios presidenciales.



"El presidente tuvo la oportunidad de presentar este caso antes de las elecciones. Habiendo perdido esa oportunidad, ahora --después de que los resultados electorales se hayan certificado como definitivos-- no puede plantear estas impugnaciones", ha sostenido.



Ese último varapalo ha llegado cuando el Tribunal Supremo aún guarda silencio sobre las acciones del equipo legal de Trump para impugnar también el resultado electoral en Pensilvania. Los abogados del magnate neoyorquino habían instado al alto tribunal a pronunciarse el pasado miércoles, pero no lo hicieron.



Trump ha presentado numerosos recursos en los tribunales estadounidenses para tratar de invalidar la victoria de Biden, que considera un "fraude", a pesar de que ya ha sido confirmada por el Colegio Electoral.