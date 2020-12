EE.UU. pide a Ortega cambiar el rumbo, respetar los DD.HH. y permitir unas elecciones libres

En la imagen, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Managua, 24 dic (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó este jueves al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a cambiar de rumbo, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y permitir elecciones libres y justas en noviembre de 2021.

Pompeo hizo ese exhorto a Ortega en una declaración en la que criticó la nueva ley que inhabilitará en Nicaragua las candidaturas a cargos de elección popular a quienes las autoridades consideren "traidores a la patria".

"La nueva ley autoritaria del régimen de Ortega socava la democracia", señaló el titular de Exteriores estadounidenses, que advirtió que Washington no tolerará amenazas a la democracia de Nicaragua.

"Estados Unidos no tolerará estas amenazas a la democracia de Nicaragua, ni tolerará la opresión del pueblo nicaragüense", afirmó Pompeo.

"RÉGIMEN AUTORITARIO"

Pompeo destacó que el hemisferio occidental es ahora "un hemisferio de libertad, con la excepción de unos pocos regímenes autoritarios de pequeña escala que quedan, como Nicaragua".

"Esta semana, el régimen de Ortega se aisló aún más en la región al aprobar una ley que podría prohibir efectivamente a los nicaragüenses que se postulan para la democracia, postularse para el cargo en las elecciones del próximo año", indicó.

Su aplicación, agregó, socavará aún más las instituciones y los procesos democráticos de Nicaragua, debido a que prohibiría que figuras de la oposición puedan optar a cargos de elección popular, "amenazando con convertir las elecciones de 2021 en una "elección" sólo en nombre".

La mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el lunes con carácter urgente una ley que inhibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que, entre otros, aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además serán considerados "traidores a la patria".

La "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz" fue aprobada en una sesión extraordinaria con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.

ADVIERTE "NUEVAS CONSECUENCIAS"

"Estas acciones siguen la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una Ley de Agentes Extranjeros que sabotea la capacidad de los nicaragüenses para buscar un cambio democrático, y una Ley de Ciberdelincuencia que reprime sistemáticamente la libertad de expresión", continuó Pompeo.

Observó que EEUU ha tomado medidas contra el Gobierno nicaragüense, incluyendo sancionar a los miembros de la familia de Ortega "y al círculo íntimo corrupto, para incentivar al régimen de Ortega a adoptar reformas democráticas antes de las elecciones presidenciales del país previstas para el 7 de noviembre de 2021".

Resaltó que sus socios europeos y de la Organización de Estados Americanos (OEA) también se han pronunciado "enérgicamente contra la represión del régimen de Ortega", y que la UE ha impuesto sus propias sanciones.

"Por el bien del pueblo nicaragüense, instamos una vez más a Ortega a cambiar de rumbo, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y permitir elecciones libres y justas", abogó.

"De lo contrario, los Estados Unidos no dudarán en imponer nuevas consecuencias", advirtió.

Ortega, quien retornó al poder en enero de 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir el país de 1985 a 1990, dijo el viernes pasado que aquellos nicaragüenses que participaron en la revuelta contra su Gobierno en abril de 2018, que el Ejecutivo califica como "intento de golpe de Estado", no podrán optar a cargos de elección popular en los próximos comicios.