Cuba marca un nuevo máximo diario con 217 casos de covid

Varios doctores conversan fuera de un consultorio medico en el municipio de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 24 dic (EFE).- Cuba reportó este jueves 217 nuevos casos de covid-19, el mayor récord de contagios registrados en una sola jornada desde marzo pasado, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

De los nuevos casos, detectados de entre 13.138 pruebas PCR, 102 son autóctonos, 101 importados y en 14 no se precisó la fuente de infección. El 70,9 % de los pacientes se mostraban asintomáticos cuando se les detectó la enfermedad.

Las cifras actualizadas hoy mantienen la tendencia al alza de las últimas semanas, que coincide con la reapertura de los aeropuertos cubanos a mediados de octubre, y un mes después en el caso de La Habana.

Los casos diarios no bajan del centenar desde hace una semana, lo que ha hecho saltar las alarmas y provocado la preocupación de las autoridades sanitarias ante una situación epidemiológica que podría complicarse cuando casi todas las zonas de la isla están en la etapa de "nueva normalidad".

De acuerdo al último parte, en Cuba hay 1.194 casos activos -entre ellos cinco en estado crítico y siete graves-, mientras 718 son sospechosos de portar el coronavirus SARS-CoV-2.

La Habana sigue siendo el territorio con un número más alto de casos y también sumó esta jornada un nuevo récord con 99 infecciones, 34 de ellas importadas.

El resto de los positivos está disperso en las 15 provincias cubanas a excepción del municipio especial Isla de la Juventud.

Junto a la capital, repuntan asimismo las cifras en la central Villa Clara, la oriental Las Tunas y la occidental Matanzas.

En los últimos nueve meses Cuba ha confirmado 10.717 pacientes diagnosticados con la enfermedad y 139 fallecidos.

Cuba ha llegado a diciembre con la mayor parte de su territorio en la etapa de "nueva normalidad" que permite la activación total de servicios y actividades económicas.

Su ciudad capital, La Habana, no ha logrado acceder a la reapertura total y en similar situación están ahora la occidental Pinar del Río, la central Cienfuegos y la oriental Santiago de Cuba, que retrocedieron a diversas fases de la desescalada por rebrotes vinculados principalmente a casos importados de la enfermedad.