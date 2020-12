18/12/2020 Cinco eco-tips para un 2021 más sostenible. MADRID, 25 (CHANCE) Alrededor de 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas cada año a nuestros mares y océanos, con las consecuencias que ello tiene para la flora y la fauna; los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad... Apostar por un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente no es una opción, sino una necesidad si queremos garantizar el futuro de nuestro planeta. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR GREEN CYCLES



MADRID, 25 (CHANCE)



Alrededor de 13 millones de toneladas de plásticos son arrojadas cada año a nuestros mares y océanos, con las consecuencias que ello tiene para la flora y la fauna; los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad... Apostar por un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente no es una opción, sino una necesidad si queremos garantizar el futuro de nuestro planeta.



Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Son muchas las pequeñas acciones y gestos que están en nuestras manos para hacer de nuestro planeta un lugar mejor en el que vivir. Por ello, desde la empresa española Green Cycles proponen 5 eco-tips para lograr un 2021 más sostenible. Green Cycles ha desarrollado un materialplástico que se desintegra totalmente, tanto en tierra como en el agua, en pocas horas y sin dejar ningún tipo de residuo ni microplástico, cuidando así nuestro medio ambiente.



Evita el uso de productos de un solo uso realizados con plástico convencional: utilizamos plásticos con una durabilidad de 400 o 500 años para algo que necesita mucho menos tiempo. Un material hidrosoluble, biodegradable y compostable implicaría una reducción de residuos.



El compromiso activo comienza en el hogar: opta por productos respetuosos con le entorno, como las monodosis de lavavajillas o detergente 100% hidrosolubles y que no generan microplásticos.



Apoya la innovación y exige a las administraciones que inviertan más en empresas que apuestan por la investigación para conseguir productos innovadores. Green Cycles ha abierto una línea de investigación relacionada con el uso de sus films como capas constituyentes de mascarillas higiénicas de un solo uso respetuosas con el medio ambiente.



La práctica de deporte también puede ser sostenible: el deporte interactúa con el entorno, produciendo impactos negativos para el medio ambiente. Un ejemplo de ello es el golf: una pelota de golf fabricada en plástico convencional tarda entre 100 y 1.000 años en descomponerse de modo natural. Pero ya existe una opción hidrosoluble, biodegradable y compostable.



La clave está en la educación e información: es esencial transmitir a tu entorno cercano aquellas medidas que has puesto en práctica y que ellos también pueden aplicar.