Bolivia.- Arce pide a los bolivianos promover "la reconciliación y la paz" una vez superada la crisis política

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha hecho un llamamiento a sus compatriotas a promover "la reconciliación y la paz", tras la crisis que se desató con las elecciones de 2019, que se saldó con más de 30 muertos.



"En estas fiestas, promovamos la reconciliación y la paz. Es momento de que los bolivianos nos hermanemos como la gran y diversa familia que somos", ha dicho en su mensaje navideño, según recoge la agencia de noticias ABI.



En este sentido, el inquilino del Palacio Quemado ha defendido que cualquier actuación relativa a dicha crisis "debe estar impulsada por la búsqueda de justicia, no por el odio ni el rencor".



Así, ha apelado a la unidad como "esencia boliviana" que resulta "invencible". "Juntos hemos luchado y hemos recuperado la democracia, hemos reconquistado nuestra capacidad de soñar con días mejores para nuestros hijos, hemos enfrentado a la enfermedad con creatividad", ha destacado como logro colectivo.



HACIA LA RECONSTRUCCIÓN



Arce ha querido rendir homenaje al personal sanitario que ha luchado contra la COVID-19, recalcando que es la prueba de que "los bolivianos saben superar las adversidades", ya que "en el abismo más profundo hemos sabido encontrar el camino, en momentos de convulsión y crisis hemos sabido encontrar la calma".



Para el líder boliviano, no solo es motivo de orgullo sino que ha reivindicado que "el dolor, el miedo y la impotencia que provocó la pandemia" deben servir al país para "cambiar" y "reflexionar". "No hay tiempo que perder en la reconstrucción de nuestro futuro", ha urgido.



La victoria de Arce en las elecciones presidenciales del pasado 18 de octubre puso fin a un año de crisis política que comenzó por las denuncias de fraude por parte de la oposición tras los comicios de 2019. El entonces mandatario, Evo Morales, dimitió y se exilió, provocando fuertes enfrentamientos entre simpatizantes y detractores suyos que dejaron más de 30 muertos. Un Gobierno de transición liderado por Jeanine Áñez dirigió el país de forma interina hasta que se celebraron nuevas elecciones.