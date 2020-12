Baloncesto/NBA.- Los Pelicans encajan su primera derrota de la temporada a manos de Houston Rockets

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



New Orleans Pelicans encajó este viernes su primera derrota de la temporada tras caer 111-98 en el American Airlines de Miami, con motivo de la segunda jornada de la fase regular, que coincidió con el 'Christmas Day' de la NBA, una extraña situación debido al reciente comienzo de la competición por los retrasos generados por el coronavirus.



Los Pelicans, que arrancaron el curso ganando a los Raptors, no estuvieron tan acertados este viernes en un partido que no contó con la participación del español Willy Hernangómez. El madrileño estuvo -otra vez todo el choque- sentado en el banquillo y apunta a otra temporada con pocas oportunidades pese al cambio de aires.



Zion Williams, con 32 puntos, y Brandon Ingram, con 28, fueron los mejores en los Pelicans, aunque su aportación fue insuficiente para frenar a la franquicia de Florida. El mejor en Miami fue Duncan Robinson, especialmente inspirado desde el perímetro con siete triples y cinco rebotes para un total de 23 unidades, así como Goran Dragic (18 puntos).