AMP.- Coronavirus.- Chile, México y Costa Rica arrancan su campaña de vacunación contra el coronavirus

Chile, México y Costa Rica iniciaron el jueves sus respectivas campañas de vacunación contra el coronavirus, que en todos los casos han comenzado con trabajadores sanitarios a los que se les ha inoculado la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech.



El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, ha destacado el inicio de la vacunación contra la COVID-19 como "un reconocimiento al plan nacional de inmunización, al Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) y al grupo asesor en la pandemia".



"Nosotros hemos fijado como prioritarios a los trabajadores que están en la primera línea", ha explicado, señalando a estos profesionales como "ejemplo" para el resto de la población chilena.



Paris ha subrayado que la vacunación contra el coronavirus es "un proceso muy minucioso que demora tiempo". Así, ha precisado que "cada paciente tiene un registro nacional que está en una base de datos". "Se les entrega un carné que les recuerda que en 21 días debe tener la segunda dosis", ha detallado en declaraciones a la prensa.



El titular de Salud ha recalcado que "esta primera etapa no debe hacernos olvidar que el virus va a seguir presente durante mucho tiempo". Según sus cálculos, hacia el primer semestre de 2021 estará vacunada el 80 por ciento de la población chilena.



En México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha anunciado igualmente el inicio de la vacunación contra el virus, concretando que hasta ese momento se habían administrado 2.924 dosis entre personal sanitario.



"No hubo contratiempos, no hubo algún suceso que lamentar y nos permite decir con mucha certeza: se logró el objetivo de arrancar la vacunación", ha informado en rueda de prensa, según recoge el diario mexicano 'Milenio'.



López-Gatell ha contado que en esta primera jornada se han detectado 24 "eventos", como mareos, espasmos y fiebre, aunque al mismo tiempo ha aclarado que "se relacionan con el hecho de haber sido vacunado". "No quiere decir que la vacuna necesariamente los causa", ha enfatizado.



En Costa Rica, dos hombres de 91 y 72 años, a los que han seguido un médico y una enfermera del Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 (CEACO), han sido las primeras personas de la nación centroamericana en vacunarse contra el coronavirus, tal y como recoge el medio digital Costa Rica Hoy.



LA VACUNA RUSA LLEGA A ARGENTINA



Entretanto, han llegado a Argentina las primeras dosis --un total de 300.000-- de la vacuna rusa contra la COVID-19, la Sputnik V. "Se abre un camino de esperanza, pero la pandemia aún no ha terminado. Debemos seguir cuidándonos", ha escrito el presidente del país, Alberto Fernández, en Twitter.



Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, ha anunciado que el lunes comenzará la vacunación a cinco grupos: personal sanitario y de seguridad, docentes, mayores de 60 años, y adultos entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes.