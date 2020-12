WIDER IMAGE-En Brasil, voluntarios para prueba de vacuna esperan salvar vidas

* Ensayo fotográfico: https://reut.rs/3he1zHM

Por Amanda Perobelli

SAO PAULO, 24 dic (Reuters) - Desde médicos cansados de ver morir a pacientes hasta familiares que perdieron a sus seres queridos, miles de brasileños se han ofrecido como voluntarios para los ensayos de la vacuna COVID en uno de los países más afectados del mundo con la esperanza de que su heroísmo silencioso salve vidas.

El país más grande de América Latina se ha convertido en un importante campo de pruebas para las vacunas debido a la escala del brote, que ha visto a más de 7,3 millones de personas infectadas y más de 180.000 muertas por el coronavirus.

Denise Abranches, de 47 años, coordinadora de odontología en un hospital de Sao Paulo, fue la primera voluntaria fuera de Gran Bretaña en recibir la vacuna de prueba de AstraZeneca Plc .

"Fui testigo de muchas muertes solitarias aquí: pacientes que no podían despedirse de sus parientes; parientes que no podían despedirse de sus seres queridos. Cuando llegó el ensayo de la vacuna, me uní de inmediato", dijo a Reuters.

"Este esfuerzo global de voluntarios en busca de una vacuna será recordado y pasará a la historia", dijo. "El gesto de amor de los voluntarios. Así me gustaría que me recordaran".

Además de la vacuna AstraZeneca, Brasil también ha albergado ensayos para Johnson & Johnson, Pfizer Inc y su socio BioNTech, y Sinovac Biotech Ltd de China.

Si bien el presidente Jair Bolsonaro, quien ha sido ampliamente condenado por su manejo de la pandemia, se ha comprometido a no tomar ninguna vacuna contra el coronavirus incluso si es aprobada por las autoridades de salud de Brasil, muchos voluntarios están convencidos de que las vacunas son la única forma de poner fin a la crisis.

Algunas, como Monica Aparecida Calazans, una enfermera brasileña que participó en el juicio de Sinovac, sintieron la obligación personal de contribuir.

"Mi hermano, que tiene 47 años, tenía COVID-19", dijo a Reuters. "Si no me pongo la vacuna, nunca sabremos si funciona o no. Para él, pero también para todos los demás, tuve el impulso de participar en el ensayo".

El centro biomédico que lleva a cabo los ensayos de última etapa de Sinovac en Brasil, el Instituto Butantan, dijo el miércoles que la vacuna alcanzó el umbral de eficacia del 50% establecido por el regulador de salud brasileño Anvisa. Se comprometió a publicar información más detallada dentro de dos semanas como parte de los ensayos globales.

Bolsonaro, un nacionalista de derecha que es un crítico abierto de la influencia de China en Brasil, se ha opuesto a la vacuna de Sinovac por razones políticas.

En términos más generales, ha tratado de reducir las medidas de confinamiento y minimizar la gravedad del virus, acciones que, según los críticos, han aumentado su propagación y el número de muertos entre los 210 millones de habitantes de Brasil.

En medio del severo impacto económico y una respuesta política vacilante, algunos voluntarios dijeron que la oportunidad de participar en los juicios les dio la sensación de recuperar el control de su propio destino.

"Lo más duro de la pandemia ha sido ... la sensación de impotencia de que no se puede resolver la situación", dijo Ana Hial, una médica que también forma parte de la prueba de AstraZeneca. "Este impulso global para resolver la situación es un momento muy especial".

Los voluntarios del ensayo generalmente no saben si están recibiendo la vacuna real o un placebo, lo que significa que incluso si las vacunas finalmente tienen éxito, es posible que no hayan estado protegidos de la enfermedad todo este tiempo.

Algunos minimizaron lo que dijeron que eran efectos secundarios leves de la inoculación.

"Los primeros días después de tomar (la vacuna), tuve algunos síntomas: escalofríos y dolor en mi cuerpo", dijo Antonia Santos, una enfermera que participó en el ensayo de AstraZeneca. “Mi hija estaba desesperada. Dijo 'Mamá, estás loca'. Dije: 'No, sería una locura no aceptarlo' ". (Por Amanda Perobelli; Editado en español por Juana Casas)