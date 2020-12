Vacuna china de Sinovac tiene eficacia mayor a 50%: Brasil

(Bloomberg) -- Una vacuna contra el covid-19 desarrollada por la farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd. demostró tener una eficacia superior a 50% en un ensayo clínico en Brasil, aunque los investigadores retrasaron la publicación de más información a pedido de la empresa.

Una tasa de eficacia de 50% es un estándar mínimo establecido por los reguladores estadounidenses para la autorización de uso de emergencia de las vacunas contra el covid. Las vacunas de ARN mensajero de Moderna Inc. y Pfizer Inc. han tenido resultados mucho mejores, reduciendo los casos sintomáticos de covid en más de 90% en ensayos masivos.

Las farmacéuticas chinas que han desarrollado vacunas han sido lentas en la publicación de datos de eficacia en comparación con sus pares occidentales. Con millones de personas sanas que confían en la transparencia de los ensayos para vacunarse, la falta de resultados más específicos del ensayo de Sinovac podría minar la confianza en las vacunas chinas. Hong Kong anunció el miércoles que los residentes podrán elegir qué vacuna quieren usar entre varias candidatas que probablemente incluirán la de Sinovac.

La falta de transparencia en la información de los resultados de los ensayos en Brasil “es totalmente inaceptable” y no sería aprobada en Estados Unidos, dijo Eric Topol, experto en ensayos clínicos y director del Scripps Research Translational Institute. “Esto no se ve nada de bien”.

Sinovac no respondió a reiteradas llamadas para solicitar comentarios. En respuesta a que los medios occidentales, según su parecer, “exageran las dudas sobre la transparencia”, el periódico estatal Global Times dijo que la demora no tenía nada que ver con “datos falsos”. Informó que la empresa reunirá y analizará datos de ensayos en otros países como Turquía e Indonesia antes de finalizar el panorama completo.

‘Motivo de celebración’

El ensayo de fase avanzada de la vacuna de Sinovac en Brasil, que involucró a cerca de 13.000 participantes, sugirió que la vacuna es “segura y efectiva”, dijeron autoridades del Instituto Butantan y del estado de São Paulo. Se les pidió que no difundieran la información hasta que fuera revisada a fondo en China como parte de un acuerdo contractual, señalaron.

“Nuestro objetivo era que la vacuna tuviera una eficacia superior a 50%”, dijo el secretario de Salud del estado, Jean Gorinchteyn, en una conferencia de prensa. “Una vacuna que alcance al menos eso ya es motivo de celebración”.

El grupo que recibió la vacuna en el ensayo en Brasil no presentó cuadros graves de covid-19, y el principal efecto secundario reportado fue un dolor leve en el lugar de la inyección, dijo Dimas Covas, director de Butantan. La eficacia es superior al límite necesario para que una vacuna sea registrada por el regulador de salud de Brasil, conocido como Anvisa, que aún tiene que aprobar la vacuna, señaló.

El ensayo arrojó datos de eficacia que diferían de las pruebas realizadas en otros países, dijo Gorinchteyn, sin entregar más detalles. Añadió que la revisión de los datos por parte de Sinovac tomará 15 días, pero podría tardar menos, y no debería retrasar la fecha prevista del 25 de enero para comenzar a administrar la vacuna de Sinovac.

