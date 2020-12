Uruguay.- José Mujica se reúne telemáticamente con Junqueras y Romeva (ERC) y les envía su "solidaridad"

24/08/2018 El expresidente uruguayo José Mujica. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Uruguay por el Frente Amplio, José Mujica, se ha reunido telemáticamente con el líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y con el exconseller Raül Romeva, y les ha trasladado su "solidaridad".



En una conexión con la cárcel de Lledoners, Mujica ha defendido la negociación con el Estado sobre Catalunya, han informado este jueves fuentes de ERC.



Después de que Junqueras le enviara una carta, Mujica se ha reunido con ellos y se ha declarado "amigo de todos aquellos que están en la prisión por razones políticas".



Junqueras ha agradecido la reunión: "Siempre hemos visto con simpatía las causas por la justicia y la libertad en América Latina y en todo el mundo. Nuestra lucha también se encuentra dentro de la lucha democrática de muchos de estos pueblos".



Raül Romeva le ha manifestado su deseo de encontrarse pronto y ha dado las gracias a José Mujica: "Por todo el apoyo que nos has dado siempre".



MESA DE DIÁLOGO



Mujica ha dicho que, en momentos y conflictos duros, "no hay ninguna salida más que la salida política", lo cual implica siempre negociar, ha añadido.



También les ha trasladado su voluntad para ayudar en una mesa de diálogo y les ha recordado que él mismo pasó muchas navidades solo: "Conozco lo que es esto. Por eso me acuerdo de todos los presos políticos".