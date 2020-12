Un Luka Doncic de menos a más cae ante los renovados Phoenix Suns

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 23 dic (EFE).- Luka Doncic, que comenzó desacertado pero que acabó el partido con 32 puntos, no pudo llevar hoy a sus Dallas Mavericks a la victoria ante los renovados Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker (106-102).

En su estreno en esta nueva temporada de la NBA, el esloveno firmó una primera mitad con poca fortuna de cara al aro, ya que solo anotó 5 de 15 en tiros para un total de 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en los dos primeros cuartos.

Doncic se reencontró con la inspiración tras el descanso y acabó el encuentro liderando la ofensiva de los Mavericks con 32 puntos (11 de 26 en tiros) 8 rebotes y 5 asistencias.

No obstante, la aportación del base no fue suficiente ante unos Suns que, tras su muy meritorio paso por la "burbuja" de Orlando (EE.UU), este año aspiran a cotas más altas.

Devin Booker y Mikal Bridges, con 22 y 18 puntos, respectivamente, fueron los más efectivos hoy de los Suns, que supieron conservar la calma en un partido que dominaron con marcador muy ajustado de principio a fin.

Chris Paul tuvo un debut discreto con su nuevo equipo (8 puntos y 5 asistencias).

En el último cuarto, la efervescencia de Jalen Brunson unida al acierto de Doncic consiguieron igualar el encuentro (para los Mavericks (96-96) a menos de cuatro minutos para el final.

Pero dos canastas de Paul y Booker más un rebote ofensivo providencial de Bridges sometieron los últimos intentos de rebeldía de los Mavericks.

Doncic y los Mavericks participarán en la jornada especial de la NBA en el día de Navidad, donde se medirán a Los Angeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis.