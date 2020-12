TikTok ofrece inusual perspectiva sobre negocio en Reino Unido

(Bloomberg) -- El negocio de TikTok en el Reino Unido registró una pérdida de US$119,5 millones en 2019, debido a los gastos de publicidad y marketing, lo que ofrece una inusual perspectiva acerca de la rapidez con la que la aplicación para compartir vídeos se está expandiendo.

ByteDance Ltd., la matriz china de la compañía, no ha revelado cifras de ingresos globales, pero las ventas en el Reino Unido ascendieron a US$20 millones en 2019, según los documentos regulatorios más recientes presentados por la compañía esta semana. Los gastos de ventas y marketing llegaron a US$109 millones durante el año. La unidad no había comenzado a registrar ingresos en 2018.

En contraste, según han informado fuentes, ByteDance generó beneficios de más de US$3.000 millones de unos ingresos superiores a los US$17.000 millones en 2019, según informó Bloomberg News. La compañía ya tiene un valor de US$140.000 millones, dice la firma CB Insights.

En tan solo unos años, TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más populares del mundo, especialmente entre los adolescentes. Su influencia ha suscitado la ira de la Administración Trump, que argumenta que la propiedad china de la aplicación la convierte en una amenaza para la seguridad nacional.

A finales de 2018, TikTok tenía pocos empleados en el Reino Unido. La aplicación se ha expandido rápidamente, contratando a cientos de empleados de sus rivales en redes sociales, y ha considerado hacer de Londres su sede internacional. La compañía no ha tomado ninguna decisión, según una persona familiarizada con el plan.

“A fecha de hoy, la comunidad de TikTok cuenta con más de 100 millones de personas en todo el Reino Unido y Europa y estamos entusiasmados con nuestro potencial de crecimiento futuro”, dijo un portavoz de TikTok. “Estos resultados reflejan un período temprano de desarrollo e inversión para TikTok en el Reino Unido, y deben tomarse en ese contexto”.

El futuro del negocio global de TikTok sigue siendo incierto. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio su bendición a mediados de septiembre a un plan preliminar en el que ByteDance tendría que vender parte de TikTok a Oracle Corp., Walmart Inc. y las firmas de inversión estadounidenses Sequoia Capital, KKR & Co. y General Atlantic, para crear una nueva compañía independiente llamada TikTok Global. Ese acuerdo lleva meses estancado en el limbo.

El informe del Reino Unido dijo que “se están considerando una serie de opciones estratégicas en relación con la futura estructura operativa del negocio global de TikTok”, pero agregó que cualquier cambio no tendría un impacto directo en el negocio del Reino Unido.

