Tenis.-Rafa Nadal: "Ha sido un año para olvidar, el más complicado"

24/12/2020 El tenista español Rafa Nadal desea una feliz Navidad desde su Rafa Nadal Academy by Movistar DEPORTES RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha felicitado las fiestas navideñas a sus seguidores desde una Rafa Nadal Academy by Movistar que cumple cuatro años, y lo hace deseando un 2021 mejor que un 2020 "para olvidar" debido a la pandemia.



"Me gustaría desearos muy feliz Navidad y todo lo mejor para el 2021, desde la Academia. Este año que despedimos ha sido un año para olvidar, el más complicado que haya vivido", aseguró el balear.



Nadal quiso mandar "muchos ánimos" de cara a 2021 y también el pésame a la gente que ha perdido a un ser querido. "Muchísimos ánimos y confiemos en que las cosas, poco a poco, vayan a mejor", auguró.



"Este 2020 mi fundación cumple diez años, muchos proyectos que teníamos entre manos se han visto aplazados pero confiemos que en 2021 las cosas mejoren, que la vacuna pueda llegar a la mayoría de hogares y que podamos recuperar la vida que conocíamos", añadió.



Para terminar, volvió a desear "lo mejor" y pidió, eso sí, "responsabilidad" en estas fechas navideñas. "Que tengamos responsabilidad porque es un momento delicado, sin duda, y de nosotros depende que las cosas no empeoren, que ya es suficiente como están", manifestó.