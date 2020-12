Sin cabalgatas, los niños de Madrid podrán visitar la Fábrica de los Reyes Magos

MADRID, 15 (CHANCE)



A escasos metros del Palacio Real, Aranjuez acoge desde el pasado 5 de Diciembre y hasta el próximo 6 de Enero "La Fábrica de los Reyes Magos". Un lugar donde los niños podrán conocer la historia de los Reyes de oriente, visitarán el interior de la fábrica de juguetes, se entrevistarán con un Rey Mago y podrán entregarle su carta.



La Fábrica de los Reyes Magos es una actividad creada hace 4 años por la empresa Magic Park Events Sl. En sus tres primeras ediciones se desarrolló en el complejo de ocio "Eurofiestas" situado a 36 kilómetros de Madrid - en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo) - y tuvo siempre una gran acogida y afluencia de público. Para esta ocasión, el equipo compuesto por 6 pajes y un rey Mago han escogido la localidad madrileña de Aranjuez, relacionando la actividad con un entorno privilegiado como es el río, el Palacio Real y la historia del Real Sitio y Villa de Aranjuez.



La organización estima que más de 10.000 personas de la Comunidad de Madrid podrán visitar sus instalaciones en cada uno de los turnos organizados para evitar aglomeraciones y largas colas. Una de las medidas más importantes es la solicitud de cita previa a través de su página web: www.lafabricadelosreyesmagos.es



Uno de los mejores planes con niños para estas fiestas tan extrañas que nos ha tocado vivir, y que lleva consigo un conjunto importante de medidas higiénico sanitarias como son el paso por grupos reducidos de 6 personas por cada una de las estancias, toma de temperatura a la llegada, ventilación constante, uso de gel hidroalcohólico, control del buen uso de la mascarilla y desinfección constante de las diferentes zonas a cargo de una empresa especializada en el sector.



Además, el 50% del importe del ticket irá destinado a la rehabilitación de la nueva zona deportiva del Club Piragüismo de Aranjuez, lugar donde cada año se entrenan grandes deportistas y se realizan diferentes competiciones a nivel autonómico, nacional e internacional.



La oferta no queda solo aquí, ya que a muy pocos metros los visitantes podrán disfrutar del Barco de Santa Claus, una divertida embarcación que navega por el río Tajo con un ameno programa de entretenimiento realizado entre Papa Noel y su Elfo favorito.



Aranjuez se convierte en la nueva capital infantil de la Navidad, conocida como Villa Navideña, con otras actividades muy atractivas como son el Christmas Express, la pista de hielo, el carrusel o sus divertidos espectáculos navideños. Así que si no tienes planes con tus pequeños para estas fechas tan especiales, no dejes pasar la oportunidad de visitar la Fábrica de los Reyes Magos.