Seis nuevos contagios locales entre los 17 nuevos casos localizados en China

Pekín, 24 dic (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 17 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, 6 de los cuales fueron diagnosticados en la provincia nororiental de Liaoning, escenario de un pequeño rebrote.

La ciudad portuaria de Dalian, en Liaoning, está analizando a sus más de seis millones de residentes desde el pasado martes, después de que se detectaran una veintena de casos entre los días 15 y 21 de diciembre, y cuyo goteo ha continuado durante el 22 y el 23.

Los 11 casos restantes anunciados hoy se les detectaron a viajeros procedentes del extranjero en Shanghái (6, este) y en las provincias de Sichuán (centro, 2), Henan (centro-este, 1), Cantón (sureste, 1) y Liaoning (noreste, 1).

La cifra total de nuevos casos anunciada hoy es ligeramente superior a los de los dos días anteriores, cuando se registraron 15.

Además, con la suma de los 19 casos asintomáticos publicados hoy (14 de ellos, procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 229, de los que 187 son "importados".

A menos que manifiesten síntomas, China no cuenta en sus estadísticas como caso confirmado este tipo de infecciones.

Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del miércoles), se dio de alta a 22 pacientes tras superar con éxito la covid-19, mientras que uno entró en estado de gravedad.

De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 315, de los cuales 6 se encuentran graves.

La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 (dato inalterado desde mediados de mayo), entre los 86.899 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia y de los que 81.950 han logrado sanar.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 894.409 contactos cercanos con infectados, de los cuales 7.488 continúan en observación.

Mientras tanto, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, los datos muestran un ligero descenso en la curva de nuevos contagios, con 53 casos detectados este miércoles por los 63 del día anterior y los 85 de la víspera.

No obstante, las autoridades anunciaron este miércoles nuevas medidas de prevención, como cuarentenas de hasta 28 días a quienes entren a Hong Kong o el cierre, a partir de hoy, de las fronteras para los viajeros procedentes del Reino Unido, donde recientemente se ha detectado una nueva cepa del virus.

Para aquellos llegados a la ciudad semiautónoma desde el Reino Unido antes de hoy, la cuarentena será de 21 días.

En total, la excolonia británica ha registrado 8.354 positivos desde el inicio de la pandemia, de los que 133 fallecieron. EFE

