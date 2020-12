Rubio inicia con triunfo la segunda etapa con los Timberwolves; Juancho, reserva

EFE/Craig Lassig

Houston (EE.UU.), 23 dic (EFE).- El base español Ricky Rubio comenzó este miércoles su segunda etapa con los Timberwolves de Minnesota y aunque no brilló en el juego individual, su equipo si venció de local por 111-101 a los Pistons de Detroit.

Después de haber jugado sus primeras seis temporadas como profesional de la NBA con los Timberwolves, Rubio fue traspasado a los Jazz de Utah para jugar dos años y la pasada liga hacerlo con los Suns de Phoenix.

Rubio volvió esta temporada a los Timberwolves, que lo consiguieron mediante traspaso con los Suns.

El jugador de El Masnou disputó 25 minutos en los que apenas aportó tres puntos, tras anotar 1 de 4 tiros de campo, falló un intento de triple, y acertó 1 de 2 desde la línea de personal.

Rubio capturó un rebote defensivo, repartió tres asistencias, recuperó dos balones, perdió otro y cometió tres faltas personales.

Su compatriota, el ala-pívot Juancho Hernangomez también jugó como los Timberwolves, pero como reserva y al igual que Rubio no tuvo su mejor inspiración encestadora, al quedarse en blanco.

El menor de los hermanos Hernangomez jugó solo 12 minutos en los que falló los cinco tiros que hizo a canasta, incluidos cuatro intentos de triples, capturó tres rebotes defensivos y recuperó un balón

Mientras que su hermano Willy, que esta temporada juega con los Pelicans de Nueva Orleans, siguió como había terminado la del 2019-20 con su exequipo de los Hornets de Charlotte, sentado en el banquillo sin ver acción.

El nuevo entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy, no le dio ningún minuto en su partido inaugural de la nueva temporada que ganaron de visitantes por 99-113 a los Raptors de Toronto, quienes juegan en la sede provisional de Tampa (Florida).