Papa Francisco.- El Papa escribe a los políticos de Sudán del Sur para señalar que el Acuerdo de Paz "no es suficiente"

ROMA, 24 (EUROPA PRESS)



El Papa ha escrito un mensaje junto al Primado anglicano, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y al representante de la Iglesia de Escocia, Martin Fair, a los líderes políticos de Sudán en el que pide mayor "generosidad" al servicio de su pueblo y reseña que el Acuerdo de Paz "no es suficiente".



"Nos alegramos de ver los pequeños progresos que ha hecho, pero sabemos que no es suficiente para que su pueblo sienta plenamente los efectos de la paz", han manifestado en su mensaje los líderes religiosos, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano.



Los clérigos han invitado a su vez a contemplar que "Jesucristo vino al mundo entre en un polvoriento establo con animales" aludiendo al hecho de que Dios se hizo carne en la piel de un recién nacido.



Asimismo se han referido a los dos días de retiro espiritual en el Vaticano, que vivieron en abril de 2019 el presidente sursudanés, Salva Kiir Mayardit y el opositor Riek Macharel, que acabaron con el Papa arrodillado y besando los pies de estos dos líderes enfrentados. El objetivo del Papa sigue siendo el de alentar el proceso de paz en el país africano.



"Permanecemos en oración conscientes de los compromisos hechos en el Vaticano en abril de 2019", han señalado los líderes religiosos que recuerdan a los político el suyo: "llevar a su país a una implementación fluida del Acuerdo de Paz", mientras el Papa y los anglicanos confían en poder "visitar Sudán del Sur a su debido tiempo, cuando las cosas vuelven a la normalidad".



"Nos alegra ver el pequeño progreso que han hecho, pero sabemos que no es suficiente para que su pueblo sienta el efecto total de la paz", han apuntado. Por ello, han deseado que cuando pueda producirse la vista puedan "ser testigos de una nación cambiada, gobernada por líderes que, en palabras del Santo Padre el año pasado, 'se toman de la mano, unidos* como simples ciudadanos' para 'convertirse en Padres (y Madres) de la Nación'".



Francisco, Welby y Fair han rezado se este modo "para que sea posible una mayor confianza entre ustedes y una mayor generosidad en el servicio a su pueblo" y para que "sea posible la paz que sobrepasa el entendimiento en sus propios corazones y en el corazón de su gran nación".