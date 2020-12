Miles de personas ultiman compras en un Sao Paulo con la covid en alta

En el caso de Sao Paulo, las autoridades han hecho numerosos llamados a respetar las restricciones en estos días festivos, pero en muchos casos ese mensaje ha caído en saco roto. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Sao Paulo, 24 dic (EFE).- Miles de personas se apiñaron este jueves en las zonas comerciales de Sao Paulo, la ciudad más afectada por el coronavirus en Brasil, en momentos en que la pandemia acelera en el país, que está al borde de superar los 190.000 muertos.

Las mayores aglomeraciones fueron vistas en la calle 25 de marzo, el mayor centro del comercio popular de la ciudad y que este jueves se llenó de personas que frenéticamente buscaban regalos de última hora para la Nochebuena, en vísperas de un nuevo confinamiento que estará en vigor los días 25, 26 y 27 de diciembre.

Esa medida, que sólo permitirá el funcionamiento de las llamadas actividades esenciales, ha sido adoptada debido a una aceleración de la curva pandémica en la ciudad y todo el estado de Sao Paulo, el más golpeado por la pandemia en el país y que ya supera los 45.500 muertos y 1,4 millones de contagios.

Brasil es también uno de los países en que más se ha expandido la covid-19 ya suma casi 190.000 fallecidos y 7,4 millones de casos.

El nuevo confinamiento anunciado en Sao Paulo para los próximos 25, 26 y 27 será repetido los días 1, 2 y 3 de enero, en un intento por contener lo que para muchos especialistas es la segunda ola de la pandemia, en la que todo Brasil parece sumergido a pesar de que aún no ha sido superada la primera.

En la calle 25 de marzo, al igual que en otros grandes centros de comercio del país, muchas de las personas volcadas a las compras fueron vistas sin mascarillas ni ninguna otra medida preventiva, y sin siquiera mantener las distancias recomendadas, unas escenas que se repiten desde que, en febrero pasado, la covid llegó a Brasil.

En el caso de Sao Paulo, las autoridades han hecho numerosos llamados a respetar las restricciones en estos días festivos, pero en muchos casos ese mensaje ha caído en saco roto.

Esa misma semana, esa alerta fue repetida por la secretaria de Desarrollo Económico de Sao Paulo, Patricia Ellen.

"Nueve meses pasaron, Navidad está llegando. Quería mucho decir que podemos celebrar de forma libre, con nuestra familia, en las calles, con aglomeraciones. Pero la realidad no es esa y la covid no se irá en Navidad", dijo la funcionaria.