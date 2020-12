Michel considera un "gran paso adelante" el pacto pos-Brexit

EFE/EPA/JOHN THYS /Archivo

Bruselas, 24 dic (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró este jueves que el acuerdo sobre la relación tras el Brexit alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido es "un gran paso adelante".

"El anuncio de un acuerdo sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido es un gran paso adelante. Ahora es el momento de que el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo lo analicen, antes de que den su luz verde", escribió Michel en Twitter.

En un comunicado, añadió que para los ciudadanos y empresas de los Veintisiete lograr un acuerdo con el Reino Unido es "el mejor resultado".

"En los últimos años, la UE ha mostrado unidad y determinación en sus negociaciones con el Reino Unido. Seguiremos manteniendo la misma unidad", comentó Michel, quien insistió en que han sido conversaciones "desafiantes", pero que el proceso no ha terminado porque los países y la Eurocámara aún deben analizar el texto y dar su visto bueno.

Precisamente, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, también celebró el acuerdo y aseguró que ahora la Eurocámara lo examinará "en detalle", aunque no tendrá tiempo de ratificarlo antes de fin de año y deberá aplicarse de manera provisional el 1 de enero.

"El Parlamento agradece y felicita a los negociadores de la UE y del Reino Unido por sus intensos esfuerzos, hasta el último minuto, para alcanzar este acuerdo histórico. Aunque sigue lamentando profundamente la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión, siempre he creído que un acuerdo negociado es lo mejor para ambas partes. Este acuerdo puede constituir ahora la base para que construyamos una nueva relación", constató.

En cualquier caso, lamentó que el Parlamento no vaya a poder ratificar el acuerdo antes de que se aplique.

"El Parlamento lamenta que la duración de las negociaciones y la naturaleza de este acuerdo de última hora no permitan un control parlamentario adecuado antes de finales de año. El Parlamento está ahora dispuesto a actuar con responsabilidad para reducir al máximo que esto repercuta en las y los ciudadanos y las empresas, y evitar el caos y las consecuencias negativas que resultarían de un escenario de no-acuerdo", comentó.

La Eurocámara había fijado el domingo pasado como la fecha límite en la que necesitaba un acuerdo sobre la relación pos-Brexit para poder ratificarlo antes de fin de año, un plazo que no se cumplió.

"El Parlamento - a través de sus comisiones parlamentarias pertinentes y en su sesión plenaria - continuará su trabajo de escrutinio antes de decidir si dar el consentimiento en el nuevo año", subrayó Sassoli.