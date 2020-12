Marathón-Motagua y Olimpia-Vida, las seminales del Apertura hondureño

Kervin Arriaga (abajo) de Marathon disputa el balón ante Yustin Arboleda de Olimpia hoy, durante un partido por la ida de la final de grupos del campeonato de la Liga Nacional de Honduras disputado en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula (Honduras). EFE/José Valle

Tegucigalpa, 23 dic (EFE).- Marathón-Motagua y Olimpia-Vida jugarán las semifinales del torneo Apertura de Honduras, cuyas llaves se terminaron de definir este miércoles con la goleada del Vida por 5-1 a la Universidad Pedagógica.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras no ha definido aún las fechas de las semifinales de la competición.

El Marathón y el Motagua son dirigidos por técnicos argentinos: el primero por Héctor Vargas y el segundo por Diego Vásquez.

El entrenador del Olimpia es el argentino Pedro Troglio, en tanto que el técnico del Vida es el hondureño Ramón Maradiaga, capitán de la selección de Honduras en el Mundial de España 1982.

El Marathón y el Olimpia son líderes de los grupos A y B, mientras que el Motagua y el Vida fueron segundos de los grupos.

El Vida venció por 3-1 al Universidad Pedagógica en el primer encuentro, y hoy el equipo de Maradiaga vapuleó por 5-1 en la vuelta en el estadio ceibeño. El partido no tuvo aficionados en las gradas por las medidas sanitarias contra la pandemia de la covid-19.

Tres goles en el primer tiempo, de Luis Palma, Alexander Aguilar y Wisdow Quaye, y dos en el segundo, de nuevo Palma y Aguilar, le dieron el contundente triunfo al Vida, que pudo ser más abultado de no haber sido por varias tapadas del portero del Universidad Pedagógica, José Mendoza.

Víctor Moncada descontó por el Universidad Pedagógica, que terminó jugando con diez hombres desde el minuto 27 por la expulsión de Lesvin Medina, por doble amonestación.

Los Lobos universitarios tienen en el banquillo al doctor Salomón Nazar, otrora portero de la selección hondureña y del Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El Motagua, que en el partido de ida derrotó por 4-2 al Platense, cayó por 0-1 el domingo, pero logró el pase a la semifinal de la competición.

El rival del Motagua en las semifinales, Marathón, derrotó hoy en casa por 3-1 al Olimpia en el partido de ida de la final de grupos que definirá al ganador de las dos vueltas regulares del torneo Apertura y dará un boleto directo a la final.

El partido de vuelta de la final de grupos se jugará este domingo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, sede del Olimpia.

Si el ganador de la fase final es el mismo que el de las vueltas regulares el equipo se declarará "campeonísimo". De lo contrario se jugará una "súper gran final".