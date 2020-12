Los famosos también aplazaron sus bodas en 2020

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez en unos premios. EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo

Madrid, 24 dic (EFE).- Jennifer López, Katy Perry o James Middleton son algunos de los rostros famosos cuyas bodas, previstas en 2020, han tenido que ser pospuestas debido a la crisis sanitaria. Todos ellos tendrán que darse el "sí quiero" el próximo 2021, aunque la mayoría todavía no se atreve a fijar la fecha.

El 2020 ha alterado de forma brusca los planes establecidos de toda la población, incluidos eventos como comuniones, bautizos o bodas, y rostros conocidos del mundo de la realeza, los escenarios o Hollywood no quedan exentos de estas medidas que, aunque en determinadas ocasiones han permitido celebraciones íntimas, han seguido la máxima de la cancelación.

Jennifer López y el exjugador de béisbol Álex Rodríguez llevaban tiempo planeando su enlace, compartiendo los detalles del proceso a través de sus respectivas cuentas de Instagram y desde el canal de Youtube del deportista. Y pese a que los rumores apuntaban a que la pareja se había casado en secreto el pasado enero, el enlace tendrá que esperar.

La artista contaba en una entrevista con Ellen Degeneres que no tenía "ni idea de qué va a suceder en lo que respecta a las fechas y todo lo demás" al hablar de su boda, tras dos años de relación con Rodríguez y cuya petición de matrimonio, en las playas de las Bahamas, compartieron en sus cuentas de Instagram.

2020 tampoco ha sido el año para Katy Perry y Orlando Bloom, que pospusieron su boda en dos ocasiones.

La cantante y el actor, que se comprometieron en el San Valentín de 2019, atrasaron su enlace una primera vez debido a los proyectos profesionales de ambos. Iba a ser una ceremonia en Japón, a la que Katy Perry llegaría en la recta final de su embarazo.

Pero son la llegada de la pandemia, la boda ha vuelto a posponerse, esta vez sin fecha determinada: "No puedes planificar en 2020 porque esos planes siempre se cancelan", contaba Perry en una entrevista sobre cómo los planes habían cambiado.

Lo único seguro es que Katy Perry no acudirá embarazada al enlace, ya que la cantante dio a luz a su primera hija, Daisy Dove, en agosto.

El clan Middleton, que recientemente había celebrado la boda de la hermana mayor, Pippa, esperaba oír de nuevo campanas de boda este julio de la mano de James Middleton y la analista financiera Alizee Thevenet. La pareja, que anunció su compromiso en octubre de 2019 en sus redes sociales, también se mantiene a la espera.

Este enlace, que sería la otra gran boda del año en el entorno de la familia real británica, tendrá que aguardar para que así "todos los invitados puedan asistir", tal y como contaba al Daily Mail un amigo del círculo cercano de la pareja, que transmitió que no era "práctico" mantenerla mientras durase la crisis sanitaria.

En España, Chenoa y su pareja, el médico Miguel Sánchez Encinas, también esperaban para darse el "sí quiero" el día 14 de junio. "Era mejor postergar la boda que casarme con mascarilla y sin poder abrazar a la gente que quiero" contaba la cantante en una entrevista, tras hacer pública su relación en marzo de 2019.

Y es que, el coronavirus ha afectado los planes y la agenda de todos los mortales durante este 2020, haciendo del 2021 un año con esperanzas que, si las condiciones sanitarias lo permiten, acogerá todos aquellos enlaces y eventos que han tenido que verse pospuestos durante estos meses de incertidumbre.

María Muñoz