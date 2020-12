Los daneses son ahora más ricos que antes de la pandemia

(Bloomberg) -- Los daneses son más ricos que nunca, después de que su patrimonio económico superara el nivel anterior a la pandemia.

Los hogares daneses acumulaban activos financieros netos, principalmente en acciones y bonos, de 5,66 billones de coronas (US$930.000 millones) en el tercer trimestre, dijo el banco central de Copenhague en un comunicado el miércoles.

En los últimos dos trimestres, la riqueza financiera aumentó en un total de 709.000 millones de coronas, lo que compensó holgadamente la caída récord de 541.000 millones de coronas en el primer trimestre cuando la pandemia sacudió los mercados financieros.

El banco central dijo que la riqueza financiera aumentará a un nuevo récord en el cuarto trimestre, ya que los mercados han seguido avanzando. Ello debería contrarrestar el impacto negativo de un nuevo bloqueo impuesto por el Gobierno danés este mes, en un intento por combatir el aumento de los contagios de virus.

La riqueza media de los hogares es de alrededor de 2 millones de coronas, aunque la mayoría de las familias tienen menos, dijo el banco central. En cuanto al ahorro en pensiones, el 10% de la población acumula el 43% del total.

