Lesionado Lo Celso será baja en Tottenham hasta 2021: Mourinho

24 dic (Reuters) - El mediocampista del Tottenham Hotspur Giovani Lo Celso no volverá a jugar hasta el próximo año tras lesionarse el tendón de la corva contra el Leicester City el fin de semana, dijo el técnico José Mourinho.

El argentino tuvo que retirarse al inicio de la segunda mitad de la derrota en casa 2-0 el domingo, por lo que se perderá los tres partidos que los Spurs jugarán en los próximos siete días.

"Gio, no, no estará en forma (para jugar)", dijo Mourinho a periodistas antes del partido del domingo a Wolverhampton Wanderers. "No sé (cuándo regresará), seguro que no jugará en este período de Navidad y Año Nuevo".

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)