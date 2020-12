La vacuna contra la covid-19 llega a Latinoamérica desde Bélgica y Rusia

Fotografía del desembarque con las primeras vacunas contra la COVID-19, procedentes de Bélgica, al aeropuerto Internacional de La Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Redacción Internacional, 23 dic (EFE).- México, Costa Rica, Chile y Argentina centraron este miércoles la atención en la lucha latinoamericana contra el coronavirus al recibir en sus territorios las primeras dosis de las vacunas desde Bélgica y Rusia, con los tres primeros países comenzando la vacunación este mismo jueves.

Así, los primeros viales de los compuestos desarrollados por los laboratorios Pfizer/BioNTech y Gamaleya llegan a una Latinoamérica que tiene una enorme cuota de los 33.251.796 casos de SARS-CoV-2 y las 820.013 muertes por la covid-19 confirmadas en todo el continente americano por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LAS VACUNAS ATERRIZARON EN MÉXICO

Por un lado, un avión de DHL proveniente de Bélgica aterrizó con una cantidad de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech todavía por confirmar en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a las 09.02 hora local (15.02 GMT), donde fue recibido por las autoridades.

La esperada carga ya será utilizada desde este mismo jueves para inmunizar a personal médico que atiende a enfermos de coronavirus en la capital mexicana.

Una vez vacunado el equipo sanitario que atiende a afectados por el SARS-CoV-2, se contempla vacunar en México entre febrero de 2021 y marzo de 2022 al resto del personal médico y demás población de forma gradual, de acuerdo con edades y enfermedades crónicas.

La pandemia ha dejado en México el saldo de 1.338.426 infecciones y 119.495 fallecimientos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Y VOLARÁN HACIA ARGENTINA

Por el otro, un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó el martes desde Buenos Aires ya espera en el aeropuerto de Sheremetievo en Moscú para ser cargado con 300.000 dosis de la vacuna Sputnik-V, desarrollada por el laboratorio Gamaleya, y registrada en agosto pasado.

Según el periódico Rossískaya Gazeta, el vuelo AR-1060 llegó a la capital de Rusia después de realizar un viaje de 15 horas sin escalas y en unas horas regresará a Argentina con el primer lote de la vacuna rusa.

Se espera que el avión, que transportará las dosis del preparado en contenedores térmicos a una temperatura de 18 grados bajo cero, aterrice en la terminal bonaerense de Ezeiza este jueves a las 10.00 hora local.

En concordancia con esta gestión logística, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó hoy mismo el uso de la Sputnik-V.

El pasado 12 de diciembre, una comitiva oficial encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud de Argentina, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, partió a Moscú para ultimar los detalles del envío de la Sputnik-V.

No obstante, en Argentina hubo una conmoción por las dudas que generó la seguridad de la aplicación en la población mayor de 60 años cuando el mismo presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que no se aplicaría la vacuna por tener 68 años.

Sputnik-V será el primer antídoto en llegar a Argentina, cuando los casos de la covid-19, que ascienden hasta el momento a 1.555.279, comienzan a crecer nuevamente, y 42.254 de ellos han sido mortales.

VACUNACIÓN DESDE EL JUEVES EN COSTA RICA Y CHILE

Costa Rica está en proceso de recibir hoy mismo sus primeras 9.750 vacunas de Pfizer/BioNTech y comenzará a aplicarlas el jueves en hogares de ancianos y a personal de salud.

El presidente costarricense, Carlos Alvarado, aseguró que los primeros en vacunarse serán los trabajadores de salud de primera línea y adultos mayores que viven en residencias.

Costa Rica tiene un acuerdo con Pfizer/BioNTech para vacunar a 1,5 millones de personas. Además, tiene un compromiso con AstraZeneca para cubrir a 500.000 personas y otro con el Mecanismo Covax, con el fin de proteger a un millón de personas.

Con estas vacunas, Costa Rica, que hasta este miércoles acumula 161.942 casos confirmados de covid-19 y 2.065 fallecidos, espera cubrir el 80 % de la población mayor de 18 años de edad.

Lo mismo pasa en Chile, que comenzará este mismo jueves la vacunación cuando reciba, a las 07.00 hora local, el primer cargamento de la vacuna de Pfizer/BioNtTech.

Chile, que suma ya más de 590.000 casos desde marzo y 16.228 decesos por covid-19, ha suscrito acuerdos con otros laboratorios para la distribución de vacunas entre los que destacan la firma china Sinovac, el grupo Janssen de Johnson & Johnson y el grupo AstraZeneca en colaboración con la universidad de Oxford.

LA VACUNA DE MODERNA LLEGA A PUERTO RICO

Puerto Rico fue pionero latinoamericano hace ocho días de la aplicación de la vacuna de Pfizer/BioNTech, pero desde hoy también utiliza la fabricada por Moderna, que recibió la autorización por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de EE.UU. el pasado 18 de diciembre.

El compuesto de Moderna se utilizará primariamente para inocular a los sanitarios que no trabajan en hospitales, en lo que será el primer centro de vacunación regional, ubicado en un coliseo de San Juan.

Se prevé vacunar a alrededor de 4.000 personas en las 16 estaciones que hay en el coliseo, donde el proceso seguirá hasta el domingo. En días subsiguientes se abrirán más centros en Caguas, Arecibo y Ponce.

El total de muertes por la pandemia en Puerto Rico es de 1.408, según datos difundidos este miércoles por el Departamento de Salud, y los positivos son 66.583.

BRASIL, CERCA DE LAS 190.000 MUERTES

Entre tanto, el reguero de contagios sigue en aumento en el continente. Según informó el gobierno de Brasilia, del martes al miércoles Brasil sumó 961 nuevas muertes por el coronavirus, con lo que el total de fallecidos asciende ya a 189.220, mientras que el número de infectados bordea los 7,4 millones.

En el marco de su propia batalla contra el patógeno causante de la covid-19, el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil y golpeado por la pandemia, anunció que la vacuna anticovid desarrollada por el laboratorio chino Sinovac alcanzó la eficacia y seguridad mínimas requeridas para su uso, aunque no precisó los respectivos niveles.

La falta de datos concretos sobre la "Coronavac", desarrollada en cooperación con el Instituto Butantan y cuya divulgación estaba prevista para hoy, generó cierta frustración.

UN ESTÍMULO CON UN VETO DE POR MEDIO

El enorme estímulo económico contra la covid-19 de 900.000 millones de dólares aprobado por ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos sufrió un importante revés cuando el presidente Donald Trump amenazó con vetarlo al calificar de "ridícula" la transferencia directa de 600 dólares a personas con ingresos menores a 75.000 dólares e impulsar que esa suma sea de 2.000.

Ante este impasse, los demócratas de la Cámara de Representantes intentarán este jueves modificar el plan de estímulo.

Todo esto mientras el coronovirus sigue imparable en América, como lo confirman los 14.233 positivos nuevos de este miércoles en Colombia, un nuevo récord negativo de casos diarios en ese país.