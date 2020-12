La UE ve "cerca" un acuerdo con el Reino Unido sobre la relación pos-Brexit

"El trabajo del Brexit continuará durante toda la noche", tuiteó el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer (c). EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 24 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) considera que el acuerdo sobre la relación tras el Brexit con el Reino Unido está "cerca" de cerrarse, cuando faltan pocos días para que el 1 de enero la legislación comunitaria deje de aplicarse en territorio británico, informaron a Efe fuentes europeas.

Fuentes comunitarias no descartaron que sea necesaria toda la noche del miércoles al jueves para concluir el pacto, aunque apuntaron que "sigue siendo posible" terminar la negociación antes del amanecer.

Pasada la medianoche, el diálogo entre Londres y Bruselas proseguía y los equipos negociadores están ya con "los últimos detalles", según las fuentes.

Otras fuentes europeas aseguraron a Efe que se podría organizar una reunión de los embajadores de los Veintisiete durante la mañana o la tarde del jueves, el primer paso para que los Estados miembros conozcan con más detalle lo acordado con Londres.

En torno a las 22.00 horas (21.00 GMT), un repartidor de pizzas llegó al edificio Berlaymont, la sede de la Comisión Europea (CE) en la que se encuentran reunidos los negociadores británicos y comunitarios, un signo de que el trabajo entre Londres y Bruselas seguía en marcha.

Durante la tarde del miércoles, fuentes europeas habían afirmado que el pacto está "cerca", aunque no pudieron precisar si podría quedar terminado este mismo miércoles o en los próximos días.

El ministro británico de Comunidades, Robert Jenrick, admitió sentirse "razonablemente optimista" sobre las perspectivas de que su país pueda alcanzar un acuerdo con la UE.

El diario "Financial Times" (FT) señalaba que el primer ministro británico, Boris Johnson, y la presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula von der Leyen, han iniciado una intensa fase de contactos para intentar alcanzar un pacto este miércoles, que finalmente no se ha logrado en ese plazo.

Si bien las dos partes esperan continuar las conversaciones después de Navidad, comparten el deseo de cerrar un acuerdo, si fuera posible esta noche, añade el FT.

"Las serias áreas de desacuerdo son las mismas, ya sea sobre pesca o sobre competencia justa. Estamos trabajando sobre esos problemas, nuestros negociadores continuarán (los contactos)", declaró Jenrick a la cadena Sky News.

"El primer ministro ha sido muy claro de que seguirá negociando hasta el final, que es el 31 de diciembre, porque es lo correcto, es lo que espera el pueblo británico, pero en este momento no hay un progreso significativo", puntualizó.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, aseguró que todos los líderes comunitarios están en "modo de espera" por si el Reino Unido y la Unión Europea logran avances "esta noche o mañana" en sus negociaciones sobre un acuerdo posBrexit.