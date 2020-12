La europeísta Maia Sandu, investida presidenta de Moldavia

La europeísta Maia Sandu. EFE/EPA/DUMITRU DORU/Archivo

Moscú, 24 dic (EFE).- La europeísta Maia Sandu fue investida hoy presidenta de Moldavia en una sesión conjunta del Parlamento y el Tribunal Constitucional, a la que no asistieron el jefe del Estado saliente, Igor Dodon, ni tampoco el grupo parlamentario socialista que este lidera.

En su discurso de investidura, trasmitido en directo por la televisión y medios digitales, Sandu demandó la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas.

"La elecciones anticipadas son la única vía para limpiar el Parlamento y restablecer la justicia en nuestro país", dijo la mandataria, la primera mujer que llega a la jefatura del Estado moldavo.

Explicó que en el Legislativo no hay una mayoría que permita "adoptar decisiones en bien de los ciudadanos".

"Hay diputados que se reúnen por las noches para repartirse dinero y mantener esquemas de corrupción. No son capaces de construir un Estado para la gente e intentan sumir el país en la oscuridad, el caos, la corrupción y la injusticia", denunció Sandú.

Agregó que los políticos que no quieren dejar el poder intentan bloquear las instituciones y desatar el caos.

"¡No lo permitiremos!", subrayó la flamante presidenta, quien aseguró que su principal tarea es la "lucha contra la corrupción y la edificación de un Estado de derecho".

Admitió que no será una tarea fácil, pero se mostró convencida de que la cumplirá.

"Limpiaremos el país. Los ladrones estarán en la cárcel y no al frente del país", enfatizó.

Sandu, de 48 años, ex primera ministra, se impuso el 15 de noviembre pasado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 57,75 % de los votos al socialista y prorruso Dodon, que aspiraba a la reelección.

Fue una revancha en toda regla: cuatro años antes había caído derrotada por Dodon, también en segunda vuelta, en la lucha por la Presidencia.