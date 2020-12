Kevin Spacey dice a las personas en problemas que "todo puede mejorar"

El actor Kevin Spacey (al centro en la imagen) en la corte de distrito de Nantucket en Nantucket, EEUU, ene 7, 2019. Nicole Harnishfeger/Pool via REUTERS

LOS ANGELES, 24 dic (Reuters) - El actor ganador de un Oscar Kevin Spacey hizo un llamado el jueves a las personas que luchan contra la vergüenza o la depresión a que no se quiten la vida.

Spacey, quien ha desaparecido en gran parte de la vista del público desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada hace tres años, hizo la declaración en un video de Nochebuena titulado "1-800 Xmas" que publicó en YouTube.

Al filmarse a sí mismo caminando en un parque, Spacey dijo que muchas personas se acercaron a él en 2020 para compartir sus problemas y que algunas habían hablado de querer terminar con sus vidas.

"Si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad o tienes la espalda contra la pared o si sientes que no hay camino para ti. Cualquiera sea tu situación, te prometo que hay un camino", dijo Spacey.

"Hay personas afuera que comprenden y pueden ayudar. Todo puede mejorar", agregó.

El video termina mostrando una línea directa contra la prevención del suicidio.

Spacey, alguna vez una de las estrellas más grandes de Hollywood, fue sacado de "House of Cards" y de la película "All the Money in the World" después de que fue acusado en 2017 de conducta sexual inapropiada por más de 20 hombres.

En respuesta a la primera acusación, Spacey dijo que no recordaba el encuentro que el actor Anthony Rapp describió hace 30 años, pero se disculpó por lo que dijo que "habría sido un comportamiento de borrachera profundamente inapropiado". También salió del armario como gay.

En 2019, fiscales de Massachusetts retiraron los cargos penales contra Spacey por agresión sexual que involucró a un hombre de 18 años en un bar en 2016. Spacey se había declarado inocente.

El actor, que ganó un premio de la Academia al mejor actor por "American Beauty" en 2000, lanzó breves videos sobre la Navidad en 2018 y 2019 en los que habló crípticamente sobre su situación.

