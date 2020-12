Juez absuelve al director de la Policía de El Salvador del cargo de desobediencia

En la imagen, el director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas. EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 23 dic (EFE).- Un juez de Paz de El Salvador absolvió este miércoles al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, del cargo de desobediencia imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Estoy satisfecho con la resolución judicial" y "seguiré trabajando incansablemente al servicio del pueblo salvadoreño", dijo escuetamente Arriaza tras conocer la resolución del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, corte que el martes instaló la audiencia inicial contra el uniformado y dejó para hoy el anuncio de la resolución de la misma.

Uno de los representantes del Ministerio Público dijo a la prensa que a inicios de enero próximo se espera que el juzgado entregue la resolución por escrito, con lo que se evaluará la posibilidad de apelar el fallo.

Arriaza Chicas habría cometido el referido delito, según la Fiscalía, al negarse a llevar por "apremio" (por la fuerza) a dos ministros ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso de fondos públicos para la atención de la pandemia de la covid-19.

Uno de los abogados del uniformado indicó a la prensa que el juez decretó la absolución a raíz de que el proceso realizado por la referida comisión se dio de manera irregular, por lo que la orden de llevar a los funcionarios por la fuerza era "ilegitima".

La misma comisión ha ordenado nuevamente a la Policía que lleve por la fuerza a dos ministros del Gobierno de Nayib Bukele, luego de que no se presentaron a explicar el uso de recursos estatales.

Al ser preguntado por estas nuevas órdenes, Arriaza Chicas no quiso responder y se retiró del sitio en el que se realizó la audiencia.

La presentación de la acusación se dio después de que Arriaza renunciara al cargo de viceministro de Seguridad que le otorgaba inmunidad y cuyo proceso de retiro se vio suspendido en la Asamblea Legislativa.

La renuncia de Arriaza al cargo que le daba inmunidad se supo sorpresivamente al momento en el que el Congreso se disponía a votar el desafuero.

Diputados opositores, tras enterarse de la renuncia, pidieron al pleno de la Asamblea Legislativa notificar a la Fiscalía que Arriaza se presentó a la sesión aún como viceministro, con lo que pudo cometer el delito de "usurpación".

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, nombró al director de la Policía como viceministro de Seguridad, con lo que le otorgó inmunidad constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el órgano Legislativo.

El Congreso, mediante una resolución vinculante, ordenó el jueves de la semana pasada la destitución de Arriaza por su participación en el supuesto intento de "golpe de Estado fallido" el 9 de febrero pasado, cuando el presidente Nayib Bukele ingresó al órgano Legislativo con militares y policías armados.

El mandatario adelantó que no cumpliría dicha orden, porque considera que los legisladores no tienen la facultad constitucional.

Algunos funcionarios del Gobierno de Bukele atribuyen las acciones contra Arriaza a un intento de afectar los planes de seguridad.